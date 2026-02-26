Raportul Nvidia depășește așteptările privind Blackwell 📈 Boom-ul AI va dura?

Nvidia (NVDA.US) a demonstrat încă o dată că rămâne cel mai mare beneficiar al boom-ului global al inteligenței artificiale. Ultimul raport trimestrial pentru trimestrul fiscal 4 al anului 2026 (trimestrul calendaristic 4 al anului 2025) a înregistrat venituri record de 68,1 miliarde de dolari, iar compania nu numai că a menținut un ritm de creștere impresionant, dar a și depășit așteptările pieței atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile. Fundamentele afacerii continuă să depășească previziunile deja ridicate ale analiștilor. Pe parcursul întregului an fiscal, veniturile Nvidia au crescut cu 65% față de anul precedent.

Segmentul centrelor de date rămâne cel mai remarcabil. De la apariția ChatGPT, vânzările în acest domeniu au crescut de 13 ori, subliniind poziția Nvidia ca nucleu al infrastructurii de inteligență artificială. Cererea pentru cipurile sale depășește în continuare oferta, ceea ce se reflectă în mod clar în profitabilitate. O marjă brută de aproximativ 75% confirmă puterea excepțională a companiei în materie de prețuri și leadershipul său tehnologic. Generarea de numerar este la fel de impresionantă: fluxul de numerar liber (FCF) a atins 34,9 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 20 de miliarde de dolari față de anul precedent. Acest nivel de producție de numerar oferă Nvidia o flexibilitate enormă, atât pentru a investi în platforme de nouă generație, cât și pentru a returna potențial mai mult capital acționarilor.

Conducerea a prezentat, de asemenea, o perspectivă foarte puternică: veniturile fiscale pentru primul trimestru al anului 2026 sunt estimate la aproximativ 79,6 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că traiectoria de creștere poate rămâne abruptă chiar și pe măsură ce baza de comparație crește. Ca reacție imediată la publicarea rezultatelor, acțiunile au urcat cu până la 4% în tranzacțiile după închiderea bursei, dar în cele din urmă au încheiat cu o creștere ușoară. Un verdict mai complet al pieței va veni probabil mâine, la deschiderea bursei, când fluxurile instituționale vor da tonul. CEO-ul Jensen Huang a subliniat că, clienții „se întrec” să investească în calculul AI și că cererea de calcul crește exponențial.

Situația financiară a companiei (cifre cheie)

Venituri în trimestrul IV: 68,1 miliarde de dolari (consens: 65,91 miliarde de dolari ) +20% față de trimestrul anterior , +73% față de anul precedent

Venituri din centrele de date în trimestrul IV: 62,3 miliarde de dolari (consens: 60,36 miliarde de dolari ) +22% față de trimestrul anterior , +75% față de anul precedent

PC-uri pentru jocuri și AI (trimestrul IV): 3,7 miliarde de dolari , +47% față de anul precedent (cerere puternică pentru Blackwell) -13% față de trimestrul anterior , pe fondul moderării naturale a stocurilor din canalul de distribuție după un sezon de sărbători puternic Totalul anului fiscal: +41% față de anul precedent , atingând un nivel record de 16,0 miliarde de dolari

Vizualizare profesională (trimestrul IV): 1,3 miliarde de dolari , +74% față de trimestrul anterior , +159% față de anul precedent (cerere excepțională pentru Blackwell) Totalul anului fiscal: +70% față de anul precedent , atingând un nivel record de 3,2 miliarde de dolari

Automotive & Robotics (Q4): 604 milioane de dolari , +2% față de trimestrul anterior , +6% față de anul precedent (adoptarea continuă a platformelor de conducere autonomă NVIDIA) Totalul anului fiscal: +39% , atingând un record de 2,3 miliarde de dolari

Marja brută (Q4 AF 2026): GAAP 75,0% , non-GAAP 75,2%

Marja brută (anul fiscal 2026): GAAP 71,1% , non-GAAP 71,3%

EPS (trimestrul IV): GAAP 1,76 dolari , non-GAAP 1,62 dolari (față de 1,52 dolari așteptați)

EPS pentru anul fiscal 2026: GAAP 4,90 dolari , non-GAAP 4,77 dolari

Previziuni privind veniturile pentru primul trimestru: 76,44-79,56 miliarde de dolari (consens: 72,78 miliarde de dolari )

Notă privind previziunile: conducerea/CEO-ul a declarat că previziunile nu iau în calcul veniturile din calculul centrelor de date din China

Venituri din rețele: 11 miliarde de dolari , >3,5x față de anul precedent

Randamente de capital (an fiscal): 41,1 miliarde de dolari (răscumpărări + dividende în numerar)

Autorizație de răscumpărare rămasă: 58,5 miliarde de dolari la sfârșitul Q4

Următorul dividend: 0,01 dolari pe acțiune, plătibil la 1 aprilie 2026 (data de înregistrare 11 martie 2026)

Sursa: Nvidia Investor Relations

Subiecte suplimentare: CAPEX, marje, geopolitică, ciclul produsului

CAPEX: 6,1 miliarde de dolari în anul fiscal 2026; Nvidia semnalează o creștere a investițiilor și o marjă CAPEX mai mare pentru anul fiscal 2027 , determinată de cererea de IA.

Amortizarea stocurilor / marje: o cheltuială de 4,5 miliarde USD legată de stocuri asociată cu H20 (stocuri excesive și angajamente de cumpărare) a exercitat presiune asupra marjelor brute pentru anul fiscal 2026. Marja brută din trimestrul IV a beneficiat de provizioane mai mici pentru stocuri .

Risc comercial/tarifar: Nvidia a avertizat că livrările H200 ar putea fi supuse unui tarif de import de 25% în SUA , pe măsură ce lanțul de aprovizionare se extinde dincolo de Asia.

China / licențe de export: SUA au acordat o licență valabilă până în februarie 2026 pentru livrarea de volume limitate de H200 către clienți specifici din China, dar Nvidia afirmă că nu există încă venituri și că nu este clar dacă importurile în China vor fi permise .

OpenAI: Nvidia se află în negocieri pentru finalizarea unei investiții și a unui parteneriat cu OpenAI, fără nicio garanție că acordul va fi semnat.

Constrângeri de aprovizionare: Nvidia se așteaptă la constrângeri de aprovizionare pentru jocuri în trimestrul 1 și ulterior.

Mixul cererii: hyperscalerii au reprezentat puțin peste 50% din veniturile centrului de date din trimestrul al patrulea.

Tehnologie / aspecte importante ale planului de acțiune

Nvidia a subliniat leadershipul în domeniul inferenței și creșterea eficienței energetice obținute cu Blackwell și NVL72/GB300 , afirmând că acestea oferă o performanță de până la 50 de ori mai mare pe watt și un cost pe token semnificativ mai mic.

Nvidia a prezentat platforma Rubin : Vera CPU, Rubin GPU, NVLink-6, Spectrum-6, BlueField-4 .

Compania a livrat primele mostre Vera Rubin , având ca obiectiv livrările de producție în a doua jumătate a anului , care, potrivit conducerii, vor fi adoptate pe scară largă de către constructorii de modele cloud.

Riscul geopolitic/China rămâne nerezolvat; Nvidia a avertizat, de asemenea, despre concurenții chinezi care ar putea perturba industria globală de AI pe termen lung.

Poziționarea produsului: Jensen Huang a declarat că „Grace Blackwell cu NVLink este regele inferenței”.

Perspective detaliate (metodologia pentru anul fiscal 2027 + T1)

Începând cu trimestrul fiscal 1 al anului 2027 , Nvidia va include cheltuielile cu remunerația pe bază de acțiuni (SBC) în măsurile non-GAAP .

Perspectiva veniturilor pentru primul trimestru al anului fiscal 2027: 78,0 miliarde de dolari ±2% , fără venituri estimate din calculul centrelor de date din China .

Perspectiva marjei brute: GAAP 74,9% ±50 puncte de bază , non-GAAP 75,0% ±50 puncte de bază , inclusiv un impact de ~0,1% din SBC.

Cheltuieli operaționale (OPEX): GAAP ~7,7 miliarde de dolari , non-GAAP ~7,5 miliarde de dolari , inclusiv 1,9 miliarde de dolari cheltuieli SBC.

Rata de impozitare pentru anul fiscal 2027: GAAP și non-GAAP 17,0%–19,0% , excluzând elementele discrete și modificările semnificative ale mediului fiscal al Nvidia.

Prețul acțiunilor NVDA.US (perspectivă tehnică)

NVDA a testat recent media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200), care a acționat ca un nivel cheie de suport. De atunci, prețul acțiunilor a crescut cu aproximativ 10%, iar în sesiunea de mâine ar putea deschide peste pragul de 200 USD pe acțiune, cu o potențială încercare de a atinge noi maxime în apropiere de 210 USD.

Sursa: xStation5

În prezent, raportul preț/câștig se situează în jurul valorii de 40, dar raportul preț/câștig estimat pe 12 luni este mai mic de 30, ceea ce nu pare a fi o evaluare foarte exigentă în termeni de multipli pentru o companie „de calitate” precum Nvidia. Dacă extrapolăm dinamica din trimestrele anterioare și presupunem că expansiunea câștigurilor NVDA din acest an va depăși previziunile analiștilor, putem presupune că această companie este evaluată la aproximativ 25 de ori câștigurile anuale estimate, ceea ce este aproximativ în linie cu evaluarea medie a Nasdaq 100, unde se situează în prezent la 24.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP