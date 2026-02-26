Raportul Nvidia depășește așteptările privind Blackwell 📈 Boom-ul AI va dura?

Nvidia (NVDA.US) a demonstrat încă o dată că rămâne cel mai mare beneficiar al boom-ului global al inteligenței artificiale. Ultimul raport trimestrial pentru trimestrul fiscal 4 al anului 2026 (trimestrul calendaristic 4 al anului 2025) a înregistrat venituri record de 68,1 miliarde de dolari, iar compania nu numai că a menținut un ritm de creștere impresionant, dar a și depășit așteptările pieței atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile. Fundamentele afacerii continuă să depășească previziunile deja ridicate ale analiștilor. Pe parcursul întregului an fiscal, veniturile Nvidia au crescut cu 65% față de anul precedent.
Segmentul centrelor de date rămâne cel mai remarcabil. De la apariția ChatGPT, vânzările în acest domeniu au crescut de 13 ori, subliniind poziția Nvidia ca nucleu al infrastructurii de inteligență artificială. Cererea pentru cipurile sale depășește în continuare oferta, ceea ce se reflectă în mod clar în profitabilitate. O marjă brută de aproximativ 75% confirmă puterea excepțională a companiei în materie de prețuri și leadershipul său tehnologic. Generarea de numerar este la fel de impresionantă: fluxul de numerar liber (FCF) a atins 34,9 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 20 de miliarde de dolari față de anul precedent. Acest nivel de producție de numerar oferă Nvidia o flexibilitate enormă, atât pentru a investi în platforme de nouă generație, cât și pentru a returna potențial mai mult capital acționarilor.
Conducerea a prezentat, de asemenea, o perspectivă foarte puternică: veniturile fiscale pentru primul trimestru al anului 2026 sunt estimate la aproximativ 79,6 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că traiectoria de creștere poate rămâne abruptă chiar și pe măsură ce baza de comparație crește. Ca reacție imediată la publicarea rezultatelor, acțiunile au urcat cu până la 4% în tranzacțiile după închiderea bursei, dar în cele din urmă au încheiat cu o creștere ușoară. Un verdict mai complet al pieței va veni probabil mâine, la deschiderea bursei, când fluxurile instituționale vor da tonul. CEO-ul Jensen Huang a subliniat că, clienții „se întrec” să investească în calculul AI și că cererea de calcul crește exponențial.
Situația financiară a companiei (cifre cheie)
- Venituri în trimestrul IV: 68,1 miliarde de dolari (consens: 65,91 miliarde de dolari)
- +20% față de trimestrul anterior, +73% față de anul precedent
- Venituri din centrele de date în trimestrul IV: 62,3 miliarde de dolari (consens: 60,36 miliarde de dolari)
- +22% față de trimestrul anterior, +75% față de anul precedent
- PC-uri pentru jocuri și AI (trimestrul IV): 3,7 miliarde de dolari, +47% față de anul precedent (cerere puternică pentru Blackwell)
- -13% față de trimestrul anterior, pe fondul moderării naturale a stocurilor din canalul de distribuție după un sezon de sărbători puternic
- Totalul anului fiscal: +41% față de anul precedent, atingând un nivel record de 16,0 miliarde de dolari
- Vizualizare profesională (trimestrul IV): 1,3 miliarde de dolari, +74% față de trimestrul anterior, +159% față de anul precedent (cerere excepțională pentru Blackwell)
- Totalul anului fiscal: +70% față de anul precedent, atingând un nivel record de 3,2 miliarde de dolari
- Automotive & Robotics (Q4): 604 milioane de dolari, +2% față de trimestrul anterior, +6% față de anul precedent (adoptarea continuă a platformelor de conducere autonomă NVIDIA)
- Totalul anului fiscal: +39%, atingând un record de 2,3 miliarde de dolari
- Marja brută (Q4 AF 2026): GAAP 75,0%, non-GAAP 75,2%
- Marja brută (anul fiscal 2026): GAAP 71,1%, non-GAAP 71,3%
- EPS (trimestrul IV): GAAP 1,76 dolari, non-GAAP 1,62 dolari (față de 1,52 dolari așteptați)
- EPS pentru anul fiscal 2026: GAAP 4,90 dolari, non-GAAP 4,77 dolari
- Previziuni privind veniturile pentru primul trimestru: 76,44-79,56 miliarde de dolari (consens: 72,78 miliarde de dolari)
- Notă privind previziunile: conducerea/CEO-ul a declarat că previziunile nu iau în calcul veniturile din calculul centrelor de date din China
- Venituri din rețele: 11 miliarde de dolari, >3,5x față de anul precedent
- Randamente de capital (an fiscal): 41,1 miliarde de dolari (răscumpărări + dividende în numerar)
- Autorizație de răscumpărare rămasă: 58,5 miliarde de dolari la sfârșitul Q4
-
Următorul dividend: 0,01 dolari pe acțiune, plătibil la 1 aprilie 2026 (data de înregistrare 11 martie 2026)
Sursa: Nvidia Investor Relations
Subiecte suplimentare: CAPEX, marje, geopolitică, ciclul produsului
- CAPEX: 6,1 miliarde de dolari în anul fiscal 2026; Nvidia semnalează o creștere a investițiilor și o marjă CAPEX mai mare pentru anul fiscal 2027, determinată de cererea de IA.
- Amortizarea stocurilor / marje: o cheltuială de 4,5 miliarde USD legată de stocuri asociată cu H20 (stocuri excesive și angajamente de cumpărare) a exercitat presiune asupra marjelor brute pentru anul fiscal 2026.
- Marja brută din trimestrul IV a beneficiat de provizioane mai mici pentru stocuri.
- Risc comercial/tarifar: Nvidia a avertizat că livrările H200 ar putea fi supuse unui tarif de import de 25% în SUA, pe măsură ce lanțul de aprovizionare se extinde dincolo de Asia.
- China / licențe de export: SUA au acordat o licență valabilă până în februarie 2026 pentru livrarea de volume limitate de H200 către clienți specifici din China, dar Nvidia afirmă că nu există încă venituri și că nu este clar dacă importurile în China vor fi permise.
- OpenAI: Nvidia se află în negocieri pentru finalizarea unei investiții și a unui parteneriat cu OpenAI, fără nicio garanție că acordul va fi semnat.
- Constrângeri de aprovizionare: Nvidia se așteaptă la constrângeri de aprovizionare pentru jocuri în trimestrul 1 și ulterior.
- Mixul cererii: hyperscalerii au reprezentat puțin peste 50% din veniturile centrului de date din trimestrul al patrulea.
Tehnologie / aspecte importante ale planului de acțiune
- Nvidia a subliniat leadershipul în domeniul inferenței și creșterea eficienței energetice obținute cu Blackwell și NVL72/GB300, afirmând că acestea oferă o performanță de până la 50 de ori mai mare pe watt și un cost pe token semnificativ mai mic.
- Nvidia a prezentat platforma Rubin: Vera CPU, Rubin GPU, NVLink-6, Spectrum-6, BlueField-4.
- Compania a livrat primele mostre Vera Rubin, având ca obiectiv livrările de producție în a doua jumătate a anului, care, potrivit conducerii, vor fi adoptate pe scară largă de către constructorii de modele cloud.
- Riscul geopolitic/China rămâne nerezolvat; Nvidia a avertizat, de asemenea, despre concurenții chinezi care ar putea perturba industria globală de AI pe termen lung.
- Poziționarea produsului: Jensen Huang a declarat că „Grace Blackwell cu NVLink este regele inferenței”.
Perspective detaliate (metodologia pentru anul fiscal 2027 + T1)
- Începând cu trimestrul fiscal 1 al anului 2027, Nvidia va include cheltuielile cu remunerația pe bază de acțiuni (SBC) în măsurile non-GAAP.
- Perspectiva veniturilor pentru primul trimestru al anului fiscal 2027: 78,0 miliarde de dolari ±2%, fără venituri estimate din calculul centrelor de date din China.
- Perspectiva marjei brute: GAAP 74,9% ±50 puncte de bază, non-GAAP 75,0% ±50 puncte de bază, inclusiv un impact de ~0,1% din SBC.
- Cheltuieli operaționale (OPEX): GAAP ~7,7 miliarde de dolari, non-GAAP ~7,5 miliarde de dolari, inclusiv 1,9 miliarde de dolari cheltuieli SBC.
- Rata de impozitare pentru anul fiscal 2027: GAAP și non-GAAP 17,0%–19,0%, excluzând elementele discrete și modificările semnificative ale mediului fiscal al Nvidia.
Prețul acțiunilor NVDA.US (perspectivă tehnică)
NVDA a testat recent media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200), care a acționat ca un nivel cheie de suport. De atunci, prețul acțiunilor a crescut cu aproximativ 10%, iar în sesiunea de mâine ar putea deschide peste pragul de 200 USD pe acțiune, cu o potențială încercare de a atinge noi maxime în apropiere de 210 USD.
Sursa: xStation5
În prezent, raportul preț/câștig se situează în jurul valorii de 40, dar raportul preț/câștig estimat pe 12 luni este mai mic de 30, ceea ce nu pare a fi o evaluare foarte exigentă în termeni de multipli pentru o companie „de calitate” precum Nvidia. Dacă extrapolăm dinamica din trimestrele anterioare și presupunem că expansiunea câștigurilor NVDA din acest an va depăși previziunile analiștilor, putem presupune că această companie este evaluată la aproximativ 25 de ori câștigurile anuale estimate, ceea ce este aproximativ în linie cu evaluarea medie a Nasdaq 100, unde se situează în prezent la 24.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Rezumatul zilei: Începutul sfârșitului dezinflației?
Block Inc. concediază 40% din personalul său și crește cu 16% - Este acesta noua paradigmă?
Deschiderea sesiunii din SUA: Creșterea prețului petrolului și a indicelui PPI pun presiune pe Wall Street 📉 Acțiunile din sectorul tehnologic și financiar înregistrează scăderi
Dell înregistrează o creștere de 12% pe fondul creșterii cu 40% a veniturilor generate de AI 📈
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."