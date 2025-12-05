Războiul din Ucraina accelerează interesul pentru drone. Sectorul tehnologic, mai instabil pe bursă decât în teren

Creșterea spectaculoasă a importanței dronelor în conflictul din Ucraina transformă atât modul în care se duc luptele cât și industria. Potrivit unor comentarii de la Kiev, aproape trei sferturi din pierderile Rusiei pe câmpul de luptă sunt produse de drone. De cealaltă parte, avansul tehnologiei și al tacticilor ruse a jucat un rol în intensificarea ofensivei Rusiei în ultimele luni. Un oficial de la Washington, directorul Centrului pentru Noua Siguranță Americană, (Center for a New American Security) a declarat că acesta este ”primul război al dronelor”, cu utilizare pe scară largă. În Orientul Mijlociu și Africa, dronele joacă un rol vizibil în conflicte.
Producția a accelerat în ultimii ani, cu un număr în creștere de startup-uri, iar pentru companiile din domeniu cu contracte guvernamentale, listate pe piața bursieră entuziasmul investitorilor a fost de neoprit, cel puțin până de curând. În SUA, acțiunile AeroVironment (simbol AVAV) au crescut cu 64,8% anul acesta, dar aceasta după scăderi care au anulat mai bine de jumătate din avansul înregistrat la nivelul de vârf din octombrie, când era de aproape 162%. Discuțiile despre pace au alimentat continuarea corecțiilor începute în octombrie pentru titlurile din apărare pe piața bursieră, de ambele părți ale Oceanului Atlantic, și chiar și în Asia. În Europa, acțiunile Rheinmetall au coborât cu 27,1% de la vârful din 29 septembrie.
Rheinmetall, care produce atât drone cât și sisteme anti-dronă, și are în plan tunuri specializate și lasere de energie înaltă, a fost vedeta pieței de capital germane anul acesta, cu un avans de la 604,6 Euro până la aproape 2000 Euro pentru acțiunile sale la finalul trimestrului al treilea. Chiar și după corecții, titlurile înregistrau marți dimineață un avans anual de 140,8%. Marja sa de profit ar urma să crească de la 15,7% anul acesta la 17,2% anul viitor și 20% în 2029. Pentru mulți dintre ceilalți producători europeni și americani, între care Leonardo, Lockheed Martin, Saab sau BAE Systems, marjele de profit sunt estimate a rămâne stabile între 11 și 12% în 2029 și 2030. Deși apreciate de investitori, marje prea ridicate de profit ar putea atrage nemulțumirea contribuabililor, cu toate că tema ar deveni mai presantă odată cu creșterea marjelor, în apropierea anului 2030, în timp ce pe termen scurt atenția e orientată spre înmulțirea capabilităților de apărare.
Ajustarea cotațiilor din piața de capital și depășirea perioadei de maxim entuziasm s-a văzut și în cazul companiei desprinse din ThyssenKrupp care s-a listat pe bursă anul acesta. Acțiunile TKMS, divizia navală și de submarine a ThyssenKrupp, au scăzut cu 23,2% de la închiderea din prima zi de tranzacționare. Compania produce mai multe tipuri de drone, între care submarine pentru atac și vehicule pentru îndepărtarea minelor.
Nevoia de protecție în fața unui număr tot mai ridicat de drone, cu o rapidă dezvoltare a tehnologiei a impulsionat căutarea de soluții de apărare, iar o companie australiană relativ puțin cunoscută a fost beneficiar major. Titlurile DroneShield au avansat, la nivelul lor de vârf, de 9 ori anul acesta. Și aici, însă, vântul s-a schimbat de la început de octombrie, și a continuat pe trend descendent odată cu planul de încetare a conflictului discutat de SUA. De la vârf, pierderile au ajuns la 70,2%. Cu toate acestea, de la începutul anului acțiunile sunt pe un ”respectabil” avans de 162%. Compania cu o capitalizare de 1,7 miliarde de dolari australieni a anunțat în noiembrie un contract cu un distribuitor european de 5,2 milioane de dolari australieni pentru echipamente anti-dronă.
Pe câmpul de luptă, avantajele inițiale ale utilizării tehnologiei dronelor de către ucraineni au început să se estompeze. Rusia a început să utilizeze drone conectate cu fibră optică, evitând bruierea semnalului electromagnetic utilizat în versiunile anterioare. În același timp, o nouă încărcătură explozivă a reușit să distrugă plasele de protecție anti-dronă folosite pentru a securiza drumuri și alte obiective.
Pierderile au forțat o lansare a dronelor de la distanțe mai mari, în spatele frontului, limitând regiunea accesibilă pentru atacurile ucrainene.
Complexitatea produselor este, de asemenea, în creștere: pe lângă dronele de recunoaștere și cele de atac, sunt și cele utilizate pentru retransmiterea semnalelor, având misiunea de a acoperi poziția reală a operatorilor. Vulnerabilitatea operatorilor a devenit un aspect cheie în înfruntările recente din Ucraina. De asemenea, dincolo de cele de dimensiuni mici sau medii, sporesc capabilitățile celor mari, una dintre ele reușind, potrivit unui anunț recent al Baykar, să doboare obiective aeriene cu rachete lansate în mod autonom, dincolo de raza vizuală. Pe lângă cele aeriene, dronele utilizate pe apă sau sub apă cresc în importanță, atât pentru misiuni de recunoaștere cât și de atac. Două tancuri petroliere au fost atacate recent de drone ucrainene în apropierea Turciei, iar un al treilea vas, transportând ulei de floarea soarelui dinspre Rusia spre Georgia a fost atacat marți.
O nouă etapă de dezvoltare bazată pe inteligența artificială, cu roiuri de drone controlate de un singur operator, sau chiar acționând în totalitate autonom, ar putea rescrie regulile războiului într-un viitor nu foarte îndepărtat. Discuțiile despre pace în Ucraina înseamnă o presiune pentru titlurile conduse poate de prea multă emoție a investitorilor în primele trei trimestre ale anului. Companiile mai mici, mai puțin diversificate și cu aprecieri mari anterioare au fost cele mai expuse scăderilor, recent. Importanța relativă a dronelor, însă, pare a spori odată cu progresul tehnologiei. Atât companiile mari cu divizii de construire de drone și de tehnologie anti-dronă, cât și unele din numele noi, mici dar specializate și competitive, ar putea primi atenția investitorilor pe termen lung, în condițiile bugetelor în creștere pentru sectorul de apărare,, în ciuda unor episoade foarte volatile pe bursă, anul acesta.
Rezumatul zilei: Wall Street încheie săptămâna cu un câștig modest 🗽 Criptomonedele înregistrează sunt în declin
Știri de ultimă oră: Inflația PCE din SUA în conformitate cu așteptările 🔎Datele preliminare ale UoM ușor mai mari
Știri de ultimă oră: Scăderea ratei șomajului în Canada🍁USDCAD în scădere bruscă📉
DE40: Date adecvate, creștere moderată
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."