RBNZ menține ratele și semnalează potențialul unei relaxări suplimentare ✂📣

OCR rămâne la 3,25%; decizia este unanimă, în ciuda faptului că se ia în considerare o reducere de 25 de puncte de bază

Traiectoria inflației: vârf în jurul valorii de 3% la mijlocul anului 2025, scăzând la ~2% până la începutul anului 2026

Reduceri suplimentare probabile pe măsură ce inflația se diminuează – întâlnirea din august va fi crucială Banca Rezervei Noii Zeelande (RBNZ) și-a menținut rata oficială de numerar (OCR) neschimbată la 3,25%, punând capăt unei serii de șase reduceri consecutive ale ratelor. Factorii de decizie politică au considerat că o capacitate internă disponibilă amplă și o cerere globală în scădere vor permite inflației să revină la ținta de 2% până la începutul anului 2026 - chiar dacă CPI s-ar putea situa în apropierea vârfului intervalului țintă de 1-3% până la mijlocul anului 2025. Prețurile ridicate la export și stimulul fiscal anterior contribuie la susținerea unei redresări treptate, deși incertitudinea războiului comercial și creșterea randamentelor globale pe termen lung afectează perspectivele. Comitetul de Politică Monetară a dezbătut o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază, dar a optat în unanimitate pentru așteptare, invocând necesitatea unor date mai ample privind activitatea economică, inflația și tarifele. Tonul declarației a fost moderat: dacă presiunea inflaționistă pe termen mediu continuă să se diminueze conform proiecțiilor, este probabilă o relaxare suplimentară, următoarea decizie potențială fiind stabilită pentru Declarația de Politică Monetară (MPS) din 20 august. Aproape jumătate din creditele ipotecare restante din Noua Zeelandă urmează să fie resetate la rate mai mici în a doua jumătate a anului 2025, ceea ce ar putea relaxa condițiile financiare chiar și fără o mișcare imediată a OCR. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piețele au interpretat decizia ca o pauză înainte de o reducere, sporind așteptările privind divergența ratelor cu Australia. Perechea AUDNZD a crescut de la aproximativ 1,086 la 1,089–1,090, atingând un maxim al ultimelor două săptămâni, deoarece investitorii au anticipat o traiectorie de relaxare mai rapidă din partea RBNZ în comparație cu Banca Rezervei Australiei. Traiectoriile divergente ale politicii monetare, datele slabe din China și amenințările tarifare reînnoite din partea SUA pun o presiune mai mare asupra dolarului neozeelandez (NZD) decât asupra dolarului australian (AUD).

