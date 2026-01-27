Recorduri la orizont: piețele se concentrează pe câștigurile marilor companii tehnologice și indiciile privind politica Fed

Aspecte esențiale Revenirea sectorului tehnologic și indici regionali

Provocarea câștigurilor: testarea tendinței ascendente a AI

Factori de risc la nivel macroeconomic: Fed și volatilitatea globală

Piețele bursiere globale se apropie din nou de niveluri record, depășind volatilitatea recentă, pe măsură ce sezonul raportărilor financiare ale companiilor ajunge în cea mai critică etapă. Impulsionați de revenirea acțiunilor din sectorul tehnologic și de o serie de tranzacții corporative importante, investitorii revin la scenariile de creștere, în ciuda contextului geopolitic complex. Revenirea sectorului tehnologic și indici regionali Indicele S&P 500 se situează în prezent la doar jumătate de punct procentual sub maximul istoric, iar contractele futures indică continuarea creșterilor. Indicele Nasdaq 100 conduce clasamentul, susținut de o creștere de 2,3% a acțiunilor din sectorul tehnologic asiatic, care a propulsat indicele regional al acțiunilor la propriul maxim istoric. Piețele europene: Creșterile au fost declanșate de o schimbare masivă în industria articolelor sportive. Acțiunile Puma SE au crescut cu 15% în urma știrii că Anta Sports Products Ltd. din China a ajuns la un acord cu Groupe Artémis pentru achiziționarea unei participații de 29% pentru 1,5 miliarde de euro, devenind astfel cel mai mare acționar al mărcii germane. Provocarea câștigurilor: testarea tendinței ascendente a AI După două săptămâni de performanțe slabe, S&P 500 se uită la rezultatele financiare pentru a-și justifica tendința ascendentă din ultimii trei ani. Deși „Big Tech” a fost motorul inițial al acestei creșteri, piața a înregistrat recent o extindere sănătoasă în toate sectoarele. Cu toate acestea, următoarele 48 de ore vor readuce atenția asupra giganților: Rapoarte imediate: Boeing Co. și LVMH vor publica marți rapoartele financiare, oferind o imagine a stării industriei manufacturiere globale și a sentimentului consumatorilor de produse de lux. Cei patru „magnifici”: Patru dintre cei mai mari giganți tehnologici din lume vor publica rapoartele financiare în următoarele două zile, servind ca test decisiv pentru durabilitatea cheltuielilor legate de AI. Expansiunea producției: Subliniind pariul pe termen lung pe hardware, Micron Technology Inc. a anunțat că a început construcția unei noi fabrici de waferi în valoare de 24 de miliarde de dolari în Singapore pentru a combate deficitul persistent de cipuri de memorie indus de AI, producția fiind preconizată pentru 2028. Factori de risc la nivel macroeconomic: Fed și volatilitatea globală În timp ce acțiunile cresc, piețele de venituri fixe și valutare rămân tensionate. Toate privirile sunt îndreptate către decizia de politică monetară a Rezervei Federale de miercuri. Tendința cheie de urmărit: Vânzările de mașini din Europa au crescut pentru al treilea an consecutiv în 2025, iar vehiculele electrice au depășit vânzările de mașini pe benzină în Europa pentru prima dată până la sfârșitul anului. Această creștere a fost alimentată în mare parte de o creștere a modelelor electrice și hibride accesibile, sugerând că, în timp ce sectorul tehnologic ocupă prima pagină a ziarelor, tranziția verde oferă o bază stabilă pentru redresarea industrială. Pe măsură ce dolarul se stabilizează și aurul crește, piața pare să fie într-o stare de „așteptare”, aflată la pragul unei noi ere de recorduri, cu condiția ca giganții tehnologici să poată îndeplini așteptările ridicate incluse în evaluările lor.

