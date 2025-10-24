Redresarea Intel dă rezultate

Previziuni pentru trimestrul IV al anului 2025: venituri de 12,8-13,8 miliarde de dolari și EPS non-GAAP de 0,08 dolari; investitorii sunt încrezători în succesul redresării, reflectat în performanța acțiunilor care depășește valorile de referință.

Compania investește în AI, servicii de turnătorie și procese de producție avansate, cu sprijinul financiar al guvernului SUA, Nvidia și SoftBank, consolidând segmentele cu marjă ridicată.

Intel revine la profitabilitate, înregistrând în trimestrul al treilea al anului 2025 venituri de 13,7 miliarde de dolari și un venit net de 4,1 miliarde de dolari (EPS 0,90 dolari), confirmând eficacitatea restructurării.

Intel revine la profitabilitate, înregistrând în trimestrul al treilea al anului 2025 venituri de 13,7 miliarde de dolari și un venit net de 4,1 miliarde de dolari (EPS 0,90 dolari), confirmând eficacitatea restructurării.

Intel revine după o perioadă de provocări și transformări, reconstruindu-și poziția pe piață și încrederea investitorilor. Rezultatele pentru al treilea trimestru al anului 2025, publicate pe 23 octombrie, arată un semn clar de stabilizare, compania raportând o creștere atât a veniturilor, cât și a venitului net, confirmând eficacitatea eforturilor sale de restructurare. Intel se concentrează pe domenii strategice pentru creșterea viitoare, precum inteligența artificială, serviciile de turnătorie și optimizarea costurilor operaționale. Un element cheie al acestei strategii a fost și investițiile semnificative de capital, inclusiv 8,9 miliarde de dolari de la guvernul SUA, 5 miliarde de dolari de la Nvidia și 2 miliarde de dolari de la SoftBank, care au consolidat lichiditatea companiei și au sprijinit dezvoltarea proiectelor tehnologice cheie. Acest comentariu analizează mai îndeaproape rezultatele financiare ale Intel pentru trimestrul al treilea al anului 2025, examinează factorii care influențează cifrele actuale și trece în revistă inițiativele menite să mențină o tendință pozitivă în lunile următoare. Rezultate financiare Venituri: 13,7 miliarde de dolari, în creștere cu 3% față de anul precedent. Creșterea veniturilor a fost determinată în principal de creșterea cererii de cipuri pentru centrele de date și de redresarea treptată a segmentului PC-urilor, care se stabilizează încet după o perioadă de încetinire.

Venit net: 4,1 miliarde de dolari (0,90 dolari pe acțiune), revenind la profitabilitate după pierderea de 16,6 miliarde de dolari din anul trecut. Rezultatul a depășit așteptările analiștilor, confirmând eficacitatea măsurilor de reducere a costurilor și îmbunătățirea marjelor. Marja brută: 38,2% (non-GAAP 40%), o creștere semnificativă față de 15% în anul precedent. Creșterea marjei a fost determinată atât de reducerea costurilor de producție, cât și de o cotă mai mare din venituri provenind din segmente cu marjă ridicată, inclusiv centrele de date și cipurile care susțin AI. Factori cheie care determină rezultatele Reducerea costurilor operaționale: Reducerea cheltuielilor operaționale cu aproximativ 20%, până la 4,4 miliarde de dolari, îmbunătățește eficiența și permite redirecționarea economiilor către dezvoltarea de noi tehnologii, inclusiv procesul de producție 18A și soluții de inteligență artificială.

Sprijin strategic: Intel a obținut 8,9 miliarde de dolari de la guvernul SUA, 5 miliarde de dolari de la Nvidia și 2 miliarde de dolari de la SoftBank, accelerând investițiile în fabrici, dezvoltarea de tehnologii inovatoare și consolidând poziția sa în segmentul serviciilor de turnare.

Creșterea segmentului cu marjă ridicată: Cererea puternică pentru centrele de date și cipurile AI stimulează marjele Intel, permițând companiei să concureze în domenii tehnologice cheie și să susțină creșterea veniturilor pe termen lung. Stabilizarea pieței PC-urilor: Creșterea veniturilor în cadrul Client Computing Group indică o redresare treptată a pieței PC-urilor și revenirea Intel la cota de piață a laptopurilor și desktopurilor, consolidând baza de venituri a companiei. Perspective pentru trimestrul IV al anului 2025 Intel estimează venituri între 12,8 și 13,8 miliarde de dolari și un EPS non-GAAP de aproximativ 0,08 dolari. Pentru întregul an, compania intenționează să investească aproximativ 27 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital. În trimestrul III al anului 2025, EPS GAAP a fost de 0,90 dolari, confirmând revenirea la profitabilitate după o perioadă de pierderi. Rezultatele pentru trimestrul III al anului 2025 confirmă eficacitatea restructurării Intel și restabilirea încrederii investitorilor. Îmbunătățirea profitabilității, un control mai bun al costurilor și stabilizarea segmentelor cheie de afaceri indică faptul că această companie intră într-o fază de îmbunătățire durabilă. Creșterea vânzărilor în domeniile AI și centrele de date arată că Intel se adaptează cu succes la cele mai recente tendințe tehnologice și le transformă într-un avantaj competitiv real.

În ciuda provocărilor legate de implementarea noilor procese de producție și a concurenței puternice pe piața semiconductorilor, compania dă semne clare de stabilizare și determinare de a continua să crească. Intel este considerată din ce în ce mai mult un exemplu de companie care, prin restructurări consecvente, sprijinul partenerilor strategici și concentrarea pe segmente de afaceri inovatoare, cu marje ridicate, își poate reconstrui poziția în industrie. Este important de menționat că investitorii par încrezători că redresarea Intel va avea succes. De la începutul anului 2025, acțiunile companiei au înregistrat performanțe semnificativ superioare principalilor indici de referință ai pieței, reflectând convingerea crescândă a pieței că strategia dă rezultatele scontate.

