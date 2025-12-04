REIT-uri industriale - O adevărată salvarea a activelor?

În perioadele de turbulență a pieței, este firesc ca investitorii să caute active sigure în care să-și păstreze capitalul până când tendințele și sentimentul se calmează și devin clare. Recent, investitorii au simțit o penurie de active sigure. Politica instabilă a SUA zguduie încrederea în dolar și în obligațiunile americane. Metalele prețioase au cunoscut o volatilitate rară, iar Bitcoin a pierdut peste 30% din valoarea sa doar în ultimele două luni. Unii subliniază superioritatea investițiilor în imobiliare în perioadele de instabilitate economică și de piață. Această opinie nu are adesea o justificare fundamentală, dar nu aceasta este cea mai mare problemă. Inerția pieței, cerințele de capital și înghețarea unor sume semnificative nu sunt pentru toată lumea. Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă există o modalitate de a investi în imobiliare prin intermediul pieței de capital, care permite să se profite de majoritatea beneficiilor sale, fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la majoritatea riscurilor sau dezavantajelor sale? Astfel de posibilități sunt oferite de așa-numitele REIT-uri. Cu toate acestea, nu toate REIT-urile sunt egale; cheia succesului astăzi este segmentul de piață. Proprietățile de birouri suferă de randamente slabe și datorii din cauza ofertei excesive. Proprietățile rezidențiale, contrar credinței populare, sunt foarte sensibile la ciclurile economice, iar bulele speculative răspândite, menținute de legile locale, expun investitorii la riscul unor corecții majore. Un segment al pieței imobiliare care este în mare parte ferit de aceste probleme este piața imobiliară industrială, modestă, dar extrem de profitabilă. Vremurile în care companiile dețineau infrastructura și clădirile au apus. Astăzi, companiile trebuie să fie agile și adaptabile; ele nu pot fi legate permanent de un teren. De aici și piața din ce în ce mai bine dezvoltată a REIT-urilor industriale. Avantajele acestor instrumente și ale acestui sector sunt: Rata de ocupare semnificativ mai mare. REIT-urile industriale sunt mult mai eficiente în organizarea chiriașilor.

Fluctuații de preț mai mici; proprietățile industriale sunt mai specializate și de o calitate mai bună.

Oportunități mai mari de creștere a chiriei; entitățile economice mari se află într-o poziție mai bună decât consumatorii ale căror salarii nu țin pasul cu creșterile de prețuri.

Sensibilitate redusă la reglementări; lipsa presiunii sociale și distanța semnificativă față de zonele dens populate reduc presiunea asupra guvernului de a reglementa industria.

Contractele sunt de obicei semnate cu mulți ani în avans, creând un flux de numerar stabil. Cine sunt liderii pieței, care sunt perspectivele pentru astfel de entități și care este modelul lor de afaceri? Una dintre cele mai promițătoare alegeri din acest segment este STAG Industrial. Compania se mândrește cu o rată de ocupare de peste 95%.

Rata de retenție a clienților este de până la 75%.

Rata de creștere a chiriei este de peste 20%.

Diversificare fără precedent; cel mai mare client (Amazon) reprezintă doar 2,8% din venituri.

Creștere a veniturilor de la an la an de 9%.

14 ani de creștere a dividendelor, cu un raport de acoperire de 60%.

Recenta îmbunătățire a ratingului de credit de către Moody's.

Compania plătește dividende nu anual sau trimestrial, ci lunar. STAG Industrial (STAG.US - interval zilnic) Sursa: xStation5

