Rezultatele BHP, piața cuprului și corecția KGHM. Ce trebuie să știi

Grupul BHP a demonstrat încă o dată că se află într-un proces de transformare strategică, cuprul devenind principala sursă de profit a companiei. Rezultatele pentru prima jumătate a anului fiscal 2026, încheiat la 31 decembrie 2025, au relevat realizări record: profitul a atins 6,2 miliarde de dolari, în creștere cu 22% față de anul precedent, în timp ce segmentul cuprului a reprezentat mai mult de jumătate din EBITDA totală a grupului, ajungând la 8 miliarde de dolari, o creștere de 59%. Acest succes reflectă atât îmbunătățirea productivității la minele cheie, precum Escondida, cât și integrarea cu succes a achizițiilor, inclusiv OZ Minerals și joint venture-ul Vicuna, pe fondul prețurilor record la cupru la nivel global.

Sursa: xStation 5 În plus, BHP a încheiat cel mai mare acord de streaming de argint din istoria companiei cu Wheaton Precious Metals, în valoare de 4,3 miliarde de dolari, ceea ce îi permite să convertească astăzi o parte din veniturile sale viitoare din argint în numerar. Această tranzacție este un exemplu de gestionare eficientă a portofoliului de active. Veniturile vor fi utilizate pentru dezvoltarea proiectelor de cupru și potasiu precum și pentru a oferi randamente acționarilor, toate acestea cu un risc minim și fără a crește datoria companiei.

Sursa: xStation 5 Perspectivele pieței cuprului rămân solide, fundamentele structurale continuând să susțină cererea. Megatendințele cheie, inclusiv creșterea mobilității electrice, a energiei regenerabile, a infrastructurii digitale și a centrelor de date, continuă să stimuleze cererea pentru acest metal. În același timp, constrângerile de aprovizionare, costurile ridicate de producție și factorii geopolitici mențin prețurile cuprului la un nivel ridicat, ceea ce avantajează companii precum BHP în generarea de profituri și finanțarea investițiilor în dezvoltare. În Polonia, situația este oarecum diferită. Acțiunile KGHM Polska Miedź au înregistrat recent o corecție, în principal din cauza scăderii prețurilor globale ale cuprului. Pe lângă factorii fundamentali, problemele politice și de management, inclusiv schimbările în consiliul de administrație al companiei și demiterea directorului general și a vicepreședintelui, au contribuit la volatilitatea pieței. Deși acești factori sporesc presiunea pe termen scurt asupra acțiunilor, în general nu afectează fundamentele pe termen lung ale companiei. În ciuda acestor perturbări temporare, KGHM rămâne o companie stabilă.

Sursa: xStation 5 Corecția actuală a acțiunilor KGHM reflectă tendințele mai largi ale fluctuațiilor prețului cuprului și volatilitatea crescută legată de factorii corporativi. Istoria arată că perioadele de ajustare a prețurilor sunt o parte naturală a ciclului mărfurilor și coincid adesea cu schimbările din mediul macroeconomic. În comparație cu jucătorii globali precum BHP, este clar cât de importante sunt structura portofoliului și flexibilitatea financiară în perioadele de incertitudine crescută. Rezultatele BHP confirmă importanța crescândă a segmentului cuprului în structura profitului grupului, în timp ce argintul și alte active sunt utilizate pentru optimizarea portofoliului și gestionarea fluxurilor de numerar. În cazul KGHM, corecția observată este în concordanță cu fluctuațiile globale ale prețului cuprului și cu factorii organizaționali locali. În sectorul mărfurilor, valoarea pe termen lung a companiilor rămâne strâns legată de ciclul mărfurilor și de capacitatea de a genera fluxuri de numerar stabile.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."