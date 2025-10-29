Rezultatele financiare viitoare ale Meta: va fi transformarea AI bine primită de piață? 🔎

Meta Platforms (META.US) va publica astăzi raportul privind rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2025. Acțiunile au înregistrat o creștere solidă de peste 6% în ultimele două săptămâni, deși astăzi se tranzacționează la un nivel aproximativ plat. De la începutul anului, acțiunile Meta au câștigat 27,41%, iar de la minimele înregistrate la începutul lunii aprilie, acestea au crescut cu 54,80%. Activitatea de publicitate a companiei rămâne principalul motor de creștere. Piața se așteaptă la creșteri de două cifre atât în ceea ce privește volumul, cât și veniturile. Previziunile consensuale ale FactSet și Bloomberg indică venituri trimestriale de 49,5 miliarde de dolari. Investitorii vor acorda, de asemenea, o atenție deosebită cheltuielilor de capital (capex). Meta furnizează în mod tradițional orientări actualizate privind cheltuielile de capital în trimestrul al treilea, iar de data aceasta, piața se așteaptă la o creștere de aproximativ 40% a cheltuielilor în anul viitor, determinată de investiții masive în centre de date și infrastructură AI. Așteptări financiare cheie Venituri (Q3): 49,5 miliarde de dolari, +22% față de anul precedent – cea mai rapidă rată de creștere din acest an.

EPS: 6,72 dolari, +11% față de anul precedent.

Impresii publicitare: +10,8%; prețul mediu al publicității: +10,5%.

Marja operațională: estimată la 39%.

Capex 2025: aproximativ 69 miliarde de dolari , cu o estimare potențială de 97-103 miliarde de dolari pentru 2026.

Utilizatori activi zilnic în ecosistemul Meta: 3,48 miliarde. Investițiile în inteligența artificială sub lupă Transformarea continuă a Meta spre inteligența artificială are un impact din ce în ce mai mare asupra bilanțului său. Cheltuielile de capital de aproximativ 70 de miliarde de dolari din acest an, combinate cu finanțarea privată de 27-30 de miliarde de dolari de la Blue Owl Capital și PIMCO, evidențiază amploarea ambițiilor companiei. Fondurile vor sprijini extinderea centrelor de date Hyperion și proiectele de dezvoltare a AI pe termen lung. Spre deosebire de Microsoft sau Amazon, Meta construiește capacitate de calcul exclusiv pentru propriul ecosistem, ceea ce face ca aceste investiții să fie strategice, dar și mai riscante în cazul unei încetiniri a creșterii veniturilor din publicitate. Ce urmărește piața Investitorii acceptă în prezent creșterea cheltuielilor de capital, considerându-le justificate de potențialele beneficii ale unei mai mari implicări a utilizatorilor și eficienței publicității. Cu toate acestea, orientările pentru 2026 ar putea pune la încercare acest optimism. Analiștii se așteaptă la aproximativ 72 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital pentru 2025 și, posibil, peste 100 de miliarde de dolari pentru 2026. Perspective Rezultatele Meta vor confirma probabil un flux de numerar puternic generat de publicitate , dar echilibrul între investițiile agresive în AI și creșterea profitului va determina reacția pieței. Dacă această companie semnalează cheltuieli excesive pentru 2026 sau dă semne de încetinire a publicității , acțiunile ar putea corecta după câștigurile recente . În schimb, progresul inițiativelor în domeniul AI sau implicarea mai mare a utilizatorilor ar putea consolida poziția Meta pe piață și justifica evaluarea sa ridicată.

