Rezultatele Microsoft: Va aduce DeepSeek o schimbare decisivă?

Microsoft Corp. urmează să publice miercuri rezultatele pentru cel de-al doilea trimestru fiscal 2025, după închiderea sesiunii de tranzacționare pe Wall Street și după decizia Federal Reserve. Se așteaptă ca societatea să ofere o actualizare privind progresul vânzărilor de produse bazate pe inteligența artificială și detalii privind extinderea infrastructurii. Un subiect-cheie care este probabil să apară în cadrul conferinței de presă este impactul dezvoltării dinamice a concurenței, în special în contextul realizărilor revoluționare ale DeepSeek, a căror apariție a dus la o corecție a majorității companiilor de tehnologie pe Wall Street. Date cheie așteptate (consens Bloomberg): Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venituri: 68,9 miliarde de dolari (creștere de 11%)

Venituri Azure: 41,1 miliarde de dolari

Venituri din Intelligent Cloud: 25,89 miliarde de dolari

Creșterea veniturilor Azure (ex-FX): +31,8% (în scădere de la 34% în trimestrul precedent)

EPS: 3,12

CAPEX: 15,64 miliarde de dolari O mare atenție poate fi legată de cheltuieli și de legătura cu OpenAI, având în vedere concurența în creștere. Deși perspectivele pentru companie sunt bune, evenimentele recente ar putea schimba regulile jocului.

Așteptări pentru MSFT în trimestrele următoare. Compania este de așteptat să prezinte cea mai lentă rată de creștere din al doilea trimestru al anului fiscal 2023 în al doilea trimestru al anului fiscal 2025. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB DeepSeek amenință Microsoft? Întrebarea-cheie care preocupă investitorii este impactul DeepSeek asupra poziției Microsoft și OpenAI. DeepSeek, un start-up chinez, a anunțat dezvoltarea unui model de inteligență artificială care pare să egaleze produsele OpenAI în ceea ce privește capacitățile, în timp ce costă o fracțiune din prețul acestora. Deși au apărut din ce în ce mai multe detalii dubioase de la prezentarea modelului, prezentarea unui nou model, cu siguranță mai ieftin, ridică din ce în ce mai multe semne de întrebare cu privire la costurile ridicate asociate infrastructurii AI. Deep Seek și alte modele viitoare ale concurenței pot zdruncina echilibrul de putere existent pe piața AI. Pe de o parte, DeepSeek reprezintă o potențială amenințare la adresa avantajului actual al OpenAI. Pe de altă parte, reducerea semnificativă a costului instrumentelor de inteligență artificială, pe care o sugerează succesul lui DeepSeek, poate ajuta Microsoft să construiască o afacere mai profitabilă prin vânzarea acestei tehnologii către clienți corporativi. Acesta este aspectul care va fi deosebit de important pentru investitori, care vor căuta semnale care să indice dacă Microsoft poate traduce dezvoltarea dinamică a AI în profituri reale, mărindu-și semnificativ marjele pe produse. Comentariile Wall Street Analiștii Raymond James semnalează întrebări continue cu privire la cheltuielile de capital (CAPEX) ale Microsoft, în special în contextul celor 80 de miliarde de dolari anunțate pentru anul fiscal 2025. Ei subliniază că, în timp ce creșterea Azure este crucială, creșterea cheltuielilor de capital va necesita confirmarea generării de randamente viitoare. Bloomberg Intelligence adaugă că este puțin probabil ca cei mai mari furnizori de cloud să își modifice semnificativ planurile de cheltuieli de capital pe termen scurt. Este demn de remarcat faptul că eficiența DeepSeek era deja cunoscută atunci când Nadella a discutat despre planurile de cheltuieli. Rezumat: Rezultatele Microsoft din acest trimestru vor furniza informații esențiale cu privire la strategia companiei în peisajul în schimbare rapidă al inteligenței artificiale. Investitorii vor fi interesați în special de comentariile privind DeepSeek și impactul său potențial asupra pieței, precum și de progresele înregistrate în monetizarea tehnologiilor AI, inclusiv Copilot și Azure. De asemenea, va fi esențial să se înțeleagă modul în care Microsoft intenționează să își gestioneze cheltuielile de capital uriașe în contextul posibilei popularizări a unor modele de inteligență artificială mai ieftine, dar avansate, din partea concurenței. Compania are în prezent 64 de recomandări de cumpărare, 6 de păstrare și zero de vânzare. Prețul țintă mediu pentru acțiunile companiei este de 505 dolari, ceea ce implică un potențial de creștere implicită de aproximativ 14%. Modificarea implicită a prețului după rezultate este de 4%.

Acțiunile companiei au recuperat din pierderile legate de introducerea pe piață a modelului DeepSeek. Pe de altă parte, prețul acțiunilor companiei se află la aproximativ 6% de vârfurile istorice, iar din august 2024, acțiunile au fost într-o consolidare destul de îngustă. Este dificil să ne așteptăm astăzi la o surpriză în strategia companiei, având în vedere intrarea recentă în vigoare a DeepSeek, însă rezultatele potențial bune sau foarte slabe pot împinge cotația acțiunilor acțiunile din stagnarea actuală.



