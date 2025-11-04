📉 Rezultatele SMCI nu ating estimările pe fondul amânării veniturilor

, subliniind încrederea în execuția pe termen lung a AI.

Aspecte esențiale Schimbarea veniturilor confirmată: Rezultatele slabe din primul trimestru au fost compensate de o estimare a veniturilor pentru al doilea trimestru de 10-11 miliarde de dolari , ceea ce indică o amânare temporară și o creștere puternică secvențială.

Persistă dificultăți în ceea ce privește marja: estimările privind EPS pentru trimestrul al doilea au fost scăzute, confirmând îngrijorările investitorilor cu privire la profitabilitate și presiunea asupra marjei .

Perspective îmbunătățite pentru anul fiscal: SMCI și-a majorat estimările pentru întregul an la 36 miliarde de dolari , subliniind încrederea în execuția pe termen lung a AI.

Super Micro Computer (SMCI) a raportat rezultate semnificativ dezamăgitoare pentru primul trimestru al anului fiscal 2026, deși estimările indică o redresare robustă și o creștere secvențială. Principalele rezultate negative pentru primul trimestru al anului fiscal 2026 Veniturile s-au situat la 5,02 miliarde de dolari , sub consensul de 6,09 miliarde de dolari, reprezentând o deviere de 17,5% .

Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) a fost de 0,35 dolari , o deviere de 14,6% față de 0,41 dolari, cât se aștepta.

Marja brută ajustată a fost de 9,5%, ratând cu puțin estimarea de 9,63%. Previziunile indică volatilitate și presiune asupra marjei Previziunile privind veniturile pentru trimestrul al doilea au fost stabilite între 10 și 11 miliarde de dolari , depășind semnificativ estimarea de 8,05 miliarde de dolari și implicând o creștere substanțială de 24% până la 37% .

Cu toate acestea, previziunile privind EPS pentru trimestrul al doilea , de 0,46-0,54 dolari , au fost cu mult sub consensul de 0,62 dolari, sugerând o compresie continuă a marjei , în ciuda accelerării veniturilor.

SMCI a ridicat previziunile privind veniturile pentru întregul an fiscal 2025 la cel puțin 36 miliarde de dolari , de la cel puțin 33 miliarde de dolari anterior. Analiză: Schimbare de calendar în locul unei dezamăgiri fundamentale Performanța slabă a companiei în primul trimestru a fost atribuită unei amânări clare a veniturilor în al doilea trimestru, cauzată de clienții care așteptau „îmbunătățiri ale designului” legate de noile generații de cipuri NVIDIA și AMD .

Această întârziere sugerează că rezultatul din primul trimestru este în primul rând o problemă de calendar , mai degrabă decât o deteriorare fundamentală a cererii. Previziunea privind veniturile pentru al doilea trimestru, care implică o creștere potențială de 100% față de trimestrul anterior, întărește această opinie.

În mod crucial, decizia companiei de a crește ținta ambițioasă pentru întregul an la 36 de miliarde de dolari susține încrederea conducerii în execuție, chiar dacă previziunile privind EPS pentru trimestrul al doilea, mai mici decât se aștepta, evidențiază îngrijorările continue cu privire la profitabilitate și marje.

Scăderea de 8% în tranzacțiile după închiderea bursei reflectă asimetria tipică a pieței, în care investitorii acordă prioritate ratării țintei trimestriale în detrimentul previziunilor optimiste privind veniturile pe termen lung, reacționând în același timp la perspectivele slabe de profitabilitate.

