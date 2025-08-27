Rezultatele trimestriale ale NVIDIA: Va surprinde piețele din nou gigantul din sectorul AI?

Astăzi, după închiderea sesiunii, Nvidia (NVDA.US) va publica rezultatele sale financiare. După creșteri dinamice în ultimele luni, cotația acțiunilor companiei rămâne aproape de maximele istorice, deși a înregistrat o ușoară corecție în ultimele săptămâni. Nvidia se află în prezent la niveluri de evaluare aproape record, ceea ce face ca rezultatele din trimestrul al doilea să fie un factor cheie care ar putea determina direcția viitoare a prețului acțiunilor. La astfel de evaluări ridicate, compania este deosebit de susceptibilă la o volatilitate crescută. Piața opțiunilor evaluează mișcarea potențială a prețului după publicarea rezultatelor la aproximativ 8,5%. Analiza pieței opțiunilor sugerează o posibilă schimbare a valorii de piață a Nvidia de aproximativ 260 de miliarde de dolari ca reacție la anunțul rezultatelor.

Sursa: xStation5

Perspective pentru trimestrul II al anului 2026

Analiștii prevăd că veniturile Nvidia pentru trimestrul II al anului 2026 vor ajunge la aproximativ 46,23 miliarde de dolari, indicând o creștere puternică continuă în comparație cu perioadele anterioare. Segmentul centrelor de date, un motor cheie al creșterii, este de așteptat să genereze venituri de aproximativ 41,25 miliarde de dolari, susținând o expansiune semnificativă în domeniul centrelor de date și al soluțiilor de inteligență artificială. Segmentul de jocuri, deși cu impact mai mic în termeni de venituri, rămâne un segment important, cu un venit prognozat de aproximativ 3,82 miliarde de dolari.

Venitul net este estimat la aproximativ 24,92 miliarde de dolari, reflectând o rentabilitate foarte ridicată, cu o marjă netă de 54%. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) este estimat la aproximativ 1,01 dolari.

Creșterea preconizată a profitabilității este evidentă și în marja operațională, care se estimează că va fi de aproximativ 63,5%, evidențiind gestionarea eficientă a costurilor și valoarea adăugată ridicată oferită de companie. Cheltuielile de cercetare și dezvoltare, cruciale pentru inovarea continuă a companiei, sunt estimate la aproximativ 4,44 miliarde de dolari, reprezentând aproape 10% din venituri.

Se preconizează că fluxul de numerar liber va fi de aproximativ 23,8 miliarde de dolari, indicând o generare puternică de numerar și stabilitate financiară, ceea ce va permite investiții și creștere suplimentare.

Nvidia continuă să beneficieze de o poziție puternică pe piață datorită cererii crescânde de tehnologii legate de AI și extinderii segmentelor de centre de date și grafică. Investitorii vor urmări cu atenție nu numai rezultatele financiare, ci și previziunile privind producția de cipuri, dinamica cererii pentru noile modele de GPU și impactul factorilor externi, cum ar fi constrângerile legate de disponibilitatea materialelor.

Datele financiare și operaționale estimate ale Nvidia pentru trimestrul al doilea al anului 2026

Venituri:

Venituri totale: 46,23 miliarde de dolari

Venituri din centrele de date: ~41,25 miliarde de dolari Calcul: ~34,1 miliarde de dolari Rețele: ~5,1 miliarde de dolari

Jocuri: ~3,82 miliarde de dolari

Vizualizare profesională: ~0,53 miliarde de dolari

Automotive: ~0,59 miliarde USD

OEM și altele: ~0,11 miliarde USD

Rentabilitate:

Venituri operaționale ajustate (EBIT): ~29,36 miliarde USD

EBITDA: ~29,58 miliarde USD

Marja operațională (marja EBIT): 63,5%

Venituri nete ajustate: ~24,92 miliarde USD

Marja netă: 54%

Câștig pe acțiune (EPS):

EPS diluat ajustat: 1,01 USD

EPS diluat GAAP: ~0,95 USD

Costuri și cheltuieli:

Cheltuieli de cercetare și dezvoltare: ~4,44 miliarde USD (~9,6% din venituri)

Cheltuieli operaționale totale: ~4,02 miliarde USD

Cheltuieli de vânzare, generale și administrative: ~0,75 miliarde USD

Flux de numerar:

Flux de numerar liber: ~23,8 miliarde USD

Cheltuieli de capital (CapEx): ~1,12 miliarde USD

Rapoarte financiare:

Marjă brută: ~72,1%

Rentabilitatea activelor (ROA): ~37,9%

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE): ~97,4%

Restricțiile la export și impactul acestora

Nvidia a înregistrat o depreciere semnificativă de 5,5 miliarde de dolari a stocurilor de cipuri destinate pieței chineze, ilustrând în mod clar amploarea problemelor cauzate de restricțiile la export impuse de SUA. În primul trimestru fiscal al anului 2026, compania a pierdut aproximativ 700 de milioane de dolari din venituri din cauza interdicției de a exporta cipuri H20, iar impactul total al restricțiilor în trimestrele următoare era de așteptat să fie semnificativ mai mare.

Aprobarea recentă de către autoritățile americane a exportului de procesoare către China, deși supusă unui impozit pe venit de 15%, deschide noi perspective pentru Nvidia pe această piață strategică importantă. China rămâne una dintre cele mai mari și mai rapide piețe tehnologice din lume, cu o cerere enormă de soluții AI și infrastructură de servere. Capacitatea de a relua exporturile de cipuri permite Nvidia să concureze pentru a-și menține o poziție puternică în fața concurenților locali în creștere și să profite de investițiile tot mai mari ale companiilor și instituțiilor chineze în dezvoltarea AI.

Concurența dintre Nvidia și AMD

Rivalitatea dintre Nvidia și AMD este un element cheie în peisajul procesoarelor grafice și al soluțiilor de inteligență artificială. Ambele companii își dezvoltă în mod constant tehnologiile, căutând să obțină cea mai mare cotă de piață în segmentele în creștere ale AI și centrelor de date. Nvidia, datorită arhitecturii sale avansate Blackwell și ecosistemului puternic de GPU, menține un avantaj în ceea ce privește performanța și un mediu de dezvoltare software important pentru clienții corporativi.

Între timp, AMD investește masiv în dezvoltarea procesoarelor și cipurilor sale grafice, oferind prețuri competitive și compatibilitate crescută cu platformele de AI. Compania își extinde agresiv prezența pe piețele asiatice, inclusiv în China, ceea ce reprezintă o provocare suplimentară pentru Nvidia, având în vedere restricțiile la export și presiunea asupra prețurilor.

Această concurență stimulează inovarea și accelerează dezvoltarea tehnologiei AI, dar crește și presiunea asupra marjelor, obligând ambele companii să echilibreze constant calitatea, prețul și viteza de lansare a noilor produse.

Evaluare

Nvidia rămâne o companie foarte apreciată, cu un raport P/E forward de aproximativ 45,6x în prezent. Acest lucru indică faptul că investitorii se așteaptă la o creștere dinamică continuă a veniturilor și a profiturilor, dar o astfel de evaluare înseamnă, de asemenea, că această companie se confruntă cu provocarea de a îndeplini aceste așteptări ambițioase.

Analiza nivelurilor istorice ale raportului P/E forward arată că evaluarea actuală se apropie de limitele superioare observate în ultimii ani, sugerând că prețurile de piață ale Nvidia se apropie de maximele ciclului anterior. O astfel de evaluare lasă puțină marjă pentru potențiale dezamăgiri în ceea ce privește câștigurile sau semnale negative din partea pieței, care ar putea declanșa o corecție bruscă a prețului acțiunilor.

Evaluarea ridicată a Nvidia se bazează pe poziția sa cheie în segmentul procesoarelor grafice și al soluțiilor de inteligență artificială, pe avantajul tehnologic și pe cererea crescândă de cipuri avansate pentru centrele de date și inteligența artificială. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să monitorizeze riscurile legate de presiunea reglementară, restricțiile la export și concurența crescândă din partea AMD și a altor jucători.