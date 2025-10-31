Rezumatul zilei: Sentimente negative pe Wall Street în ciuda reducerii ratei dobânzii de către Fed și a acordului încheiat cu China🗽Dolarul american câștigă teren

După o sesiune în mare parte negativă în Europa — unde indicii majori precum DAX, FTSE 100 și CAC40 au scăzut între 0,4% și 0,65% — Wall Street contribuie și ea la sentimentul de slăbiciune de la sfârșitul săptămânii. Contractele futures US100 și US500 se tranzacționează astăzi la un nivel mai redus, deși este de remarcat faptul că acțiunile se mențin în continuare aproape de nivelurile record .

Metalele prețioase sunt sub presiune, aurul înregistrând o scădere de aproape 1% pe fondul întăririi dolarului american . Perechea EUR/USD a coborât la cel mai redus nivel de la începutul lunii august , în timp ce piața evaluează acum o probabilitate de 50% de reducere a ratei dobânzii Fed în decembrie , în scădere de la 90% înainte de reuniunea Rezervei Federale de săptămâna aceasta. Indicatorul PMI Chicago a crescut la 43,8 în octombrie , depășind așteptările de 42,3 și în creștere de la 40,6 anterior.

Acordul dintre SUA și China , care pare să fi îndeplinit cel puțin așteptările pieței, și recenta reducere a ratei dobânzii de către Fed nu au reușit să genereze creșteri pe Wall Street. În ultimele zile, s-a observat o atitudine prudentă în rândul acțiunilor globale. Acțiunile Apple au șters aproape toate câștigurile post-raportare , în timp ce Amazon a crescut cu peste 10% în urma unui raport trimestrial puternic și a unor previziuni optimiste.

Scott Bessent a subliniat astăzi că acordul comercial cu China este valabil pentru 12 luni , deși Donald Trump a declarat că se așteaptă ca acesta să fie „de lungă durată”. Piețele au reacționat foarte puțin la această știre și, în mod interesant, acțiunile chinezești au scăzut și ele în ultimele zile , în ciuda evoluțiilor aparent pozitive pentru companiile chineze. Trump a sugerat, de asemenea, că ar dori să reducă tarifele aplicate Chinei cu încă 10 puncte procentuale , aducând rata efectivă la 37% de la 47% în prezent (era 57% înainte de summitul APEC).

Bank of America a estimat că acțiunile chinezești și aurul ar putea înregistra performanțe superioare pe fondul supraîncălzirii pieței bursiere americane. Cele șapte mari se tranzacționează la 31 de ori câștigurile previzionate pentru următoarele 12 luni , în timp ce S&P 500 se tranzacționează la 23 de ori , comparativ cu o medie pe 20 de ani de aproape 16 .

Acțiunile AbbVie au scăzut cu peste 5% după publicarea rezultatelor financiare. Compania a depășit previziunile atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile, dar a dezamăgit în ceea ce privește creșterea segmentului său de oncologie . În același timp, MicroStrategy a câștigat peste 4% după ce cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin din lume a raportat profituri record în trimestrul al treilea .

Una dintre cele mai slabe performanțe de pe piața americană de astăzi este Meta Platforms . Gigantul social media și-a extins pierderile pe fondul îngrijorărilor legate de „suprainvestițiile” în inteligența artificială . Creșterea cheltuielilor de capital legate de AI este de așteptat să exercite presiune asupra fluxului de numerar liber pe termen scurt, determinând Deutsche Bank să-și reducă previziunile pentru companie.

Prețurile petrolului au scăzut inițial, dar și-au recuperat rapid majoritatea pierderilor după ce Trump a declarat că SUA nu planifică nicio operațiune militară în Venezuela . Petrolul Brent (OIL) se tranzacționează acum cu aproape 1% mai mult . Pe piața cerealelor , contractele futures pe grâu au crescut cu peste 1,5% .

Sentimentul pieței rămâne mixt , în timp ce Bitcoin a scăzut sub 110.000 de dolari înainte de expirarea pieței de opțiuni . Poziționarea dealerilor sugerează că nivelul de 113.000-114.000 de dolari ar putea fi crucial — o depășire a acestuia ar putea alimenta un impuls ascendent suplimentar , pe măsură ce formatorii de piață adaugă expunere long legată de acoperire.

