Rezumatu zilei: Prețul petrolului scade cu 8%, susținând Wall Street, metalele prețioase și perechea EURUSD

Raportul Axios, care sugerează că Statele Unite și Iranul erau pe punctul de a finaliza termenii preliminari ai unui acord, a declanșat o scădere bruscă a prețurilor petrolului, ducând prețul țițeiului de la aproximativ 110 dolari pe baril la aproape 96 de dolari. Cu toate acestea, aproape jumătate din această scădere a fost ulterior anulată după ce comentariile din partea Iranului au temperat din nou optimismul pieței, semnalând că drumul către o soluție rămâne departe de a fi sigur.
Potrivit Axios, Teheranul și Washingtonul au aproximativ 48 de ore pentru a semna un memorandum care să contureze cadrul inițial al acordului. Dacă nu se ajunge la un acord preliminar în acest interval de timp, SUA ar putea relua atacurile împotriva Iranului și continua Operațiunea „Freedom” în Strâmtoarea Hormuz.
În ciuda incertitudinii persistente, speranțele de detensionare, combinate cu rezultatele solide ale companiilor americane – în special ale AMD, ale cărei acțiuni au înregistrat o creștere de peste 16% – susțin dinamica de pe Wall Street. Nasdaq 100 și S&P 500 înregistrează în prezent creșteri de peste 1,6% și, respectiv, 1,1%. Acțiunile Nvidia au crescut astăzi cu peste 4% pe fondul creșterilor euforice din sectorul semiconductorilor, în timp ce Alphabet (Google) atinge un nou maxim istoric, la 400 de dolari pe acțiune.
Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) au scăzut astăzi cu peste 8%, la 101,5 dolari pe baril. Între timp, randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani scad astăzi cu peste 6 puncte de bază, deși rămân ridicate, în apropiere de 4,35%. Dolarul american mai slab oferă, de asemenea, sprijin pentru cumpărătorii de EUR/USD.
Variația ocupării forței de muncă conform raportului ADP din SUA pentru luna aprilie s-a situat la 109.000 față de 120.000 estimat – mult mai mare decât cifra de 70.000 din martie, dar ușor sub estimări. Indicele prețurilor de producție (PPI) din zona euro s-a situat la 2,1% față de 1,8% estimat și -3% anterior, susținând o poziție mai „hawkish” a BCE în ceea ce privește ratele dobânzilor.
Metalele prețioase înregistrează performanțe solide, aurul și argintul câștigând 3%, respectiv 6%. Între timp, Bitcoin a urcat aproape de nivelul de 83.000 USD — cel mai ridicat nivel de la 1 februarie — înainte de a se retrage la aproximativ 81.300 USD.
Variația săptămânală a stocurilor de țiței și combustibili din SUA, conform EIA, a fost:
- Țiței: +2,3 milioane de barili (prognoză: -2,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,23 milioane de barili)
- Benzină: -2,5 milioane de barili (prognoză: -1,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,08 milioane de barili)
- Distilate: -1,20 milioane de barili (prognoză: -2,0 milioane de barili; valoare anterioară: -4,49 milioane de barili)
EURUSD (interval zilnic)
EUR/USD urcă astăzi spre nivelul de 1,175, susținut de scăderea randamentelor titlurilor de stat americane și de prețurile mai mici ale petrolului. În ciuda retragerii bruște de pe piețele energetice, un acord de pace între Teheran și Washington pare încă relativ îndepărtat. Cu toate acestea, dacă un astfel de scenariu se materializează, taurii ar putea recâștiga suficientă forță pentru a împinge perechea din nou peste nivelul de 1,18.
În sesiunile recente, EMA200 a acționat în mod repetat ca o zonă puternică de suport și se află în prezent în apropierea nivelului de 1,1666.
Sursa: xStation5
Printre cele mai slabe performanțe înregistrate astăzi de marile titluri de valoare din SUA se numără companiile din sectorul petrolier și gazier, care se află, în mod firesc, sub presiune din cauza scăderii bruște a prețurilor petrolului brut. Cu toate acestea, și alte câteva acțiuni rămân în mod evident în urma tendinței generale de creștere. Unul dintre cele mai notabile cazuri este Arista Networks. Deși rămâne unul dintre principalii beneficiari ai tendinței AI, acțiunile companiei scad cu peste 17% în urma raportului financiar. Sectorul software în ansamblu are, de asemenea, o performanță slabă, cu Salesforce și ServiceNow tranzacționându-se la niveluri semnificativ mai scăzute.
În același timp, coșul de acțiuni Big Tech înregistrează câștiguri puternice, condus de Nvidia cu o creștere de peste 4%, în timp ce Alphabet (Google) avansează cu aproape 3%. Sectorul mai larg al semiconductorilor continuă, de asemenea, să înregistreze performanțe superioare. Acțiunile TSMC cresc cu peste 5%, în timp ce AMD, ASML și Lam Research se numără printre cele mai puternice câștigătoare dintre acțiunile legate de cipuri.
Sursa: xStation5
Aurul înregistrează o creștere de 3% pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor de stat și al deprecierii dolarului american
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street avansează pe fondul vânzărilor masive de petrol și al optimismului privind acțiunile din sectorul tehnologic 📈
Știri de ultimă oră: Stocurile de benzină din SUA, conform EIA, sunt sub așteptări, în timp ce stocurile de petrol au crescut
Știri de ultimă oră: 🚨 Prețul petrolului revine la 103 dolari pe fondul reacțiilor Iranului la raportul Axios
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."