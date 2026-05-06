Rezumatu zilei: Prețul petrolului scade cu 8%, susținând Wall Street, metalele prețioase și perechea EURUSD

Raportul Axios, care sugerează că Statele Unite și Iranul erau pe punctul de a finaliza termenii preliminari ai unui acord, a declanșat o scădere bruscă a prețurilor petrolului, ducând prețul țițeiului de la aproximativ 110 dolari pe baril la aproape 96 de dolari. Cu toate acestea, aproape jumătate din această scădere a fost ulterior anulată după ce comentariile din partea Iranului au temperat din nou optimismul pieței, semnalând că drumul către o soluție rămâne departe de a fi sigur.

Potrivit Axios, Teheranul și Washingtonul au aproximativ 48 de ore pentru a semna un memorandum care să contureze cadrul inițial al acordului. Dacă nu se ajunge la un acord preliminar în acest interval de timp, SUA ar putea relua atacurile împotriva Iranului și continua Operațiunea „Freedom” în Strâmtoarea Hormuz.

În ciuda incertitudinii persistente, speranțele de detensionare, combinate cu rezultatele solide ale companiilor americane – în special ale AMD, ale cărei acțiuni au înregistrat o creștere de peste 16% – susțin dinamica de pe Wall Street. Nasdaq 100 și S&P 500 înregistrează în prezent creșteri de peste 1,6% și, respectiv, 1,1%. Acțiunile Nvidia au crescut astăzi cu peste 4% pe fondul creșterilor euforice din sectorul semiconductorilor, în timp ce Alphabet (Google) atinge un nou maxim istoric, la 400 de dolari pe acțiune.

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) au scăzut astăzi cu peste 8%, la 101,5 dolari pe baril. Între timp, randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani scad astăzi cu peste 6 puncte de bază, deși rămân ridicate, în apropiere de 4,35%. Dolarul american mai slab oferă, de asemenea, sprijin pentru cumpărătorii de EUR/USD.

Variația ocupării forței de muncă conform raportului ADP din SUA pentru luna aprilie s-a situat la 109.000 față de 120.000 estimat – mult mai mare decât cifra de 70.000 din martie, dar ușor sub estimări. Indicele prețurilor de producție (PPI) din zona euro s-a situat la 2,1% față de 1,8% estimat și -3% anterior, susținând o poziție mai „hawkish” a BCE în ceea ce privește ratele dobânzilor.

Metalele prețioase înregistrează performanțe solide, aurul și argintul câștigând 3%, respectiv 6%. Între timp, Bitcoin a urcat aproape de nivelul de 83.000 USD — cel mai ridicat nivel de la 1 februarie — înainte de a se retrage la aproximativ 81.300 USD.

Variația săptămânală a stocurilor de țiței și combustibili din SUA, conform EIA, a fost:

Țiței: +2,3 milioane de barili (prognoză: -2,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,23 milioane de barili)

Benzină: -2,5 milioane de barili (prognoză: -1,7 milioane de barili; valoare anterioară: -6,08 milioane de barili)

Distilate: -1,20 milioane de barili (prognoză: -2,0 milioane de barili; valoare anterioară: -4,49 milioane de barili)

EURUSD (interval zilnic)

EUR/USD urcă astăzi spre nivelul de 1,175, susținut de scăderea randamentelor titlurilor de stat americane și de prețurile mai mici ale petrolului. În ciuda retragerii bruște de pe piețele energetice, un acord de pace între Teheran și Washington pare încă relativ îndepărtat. Cu toate acestea, dacă un astfel de scenariu se materializează, taurii ar putea recâștiga suficientă forță pentru a împinge perechea din nou peste nivelul de 1,18.

În sesiunile recente, EMA200 a acționat în mod repetat ca o zonă puternică de suport și se află în prezent în apropierea nivelului de 1,1666.