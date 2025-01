Rezumatul dimineții (03.01.2025)

Piețele asiatice au câștigat vineri, conduse de creșterile puternice din Coreea de Sud, KOSPI urcând cu aproape 2% după ce au fost anunțate noi politici de investiții. Piețele japoneze au rămas închise pentru sărbători, în timp ce CSI 300 din China s-a tranzacționat plat, iar Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 1%, pe fondul speranțelor de noi stimulente.

Criza politică din Coreea de Sud s-a extins, autoritățile intrând în incinta președintelui Yoon pentru a executa un mandat de arestare în urma destituirii acestuia. Guvernul a anunțat măsuri de atragere a investițiilor străine și de stabilizare a piețelor în contextul scăderii încrederii consumatorilor și al incertitudinii economice.

China a anunțat că intenționează să majoreze considerabil finanțarea cu obligațiuni de trezorerie ultra lungi în 2025 pentru a stimula investițiile și consumul. Obligațiunile speciale vor finanța inițiative care includ subvenții de consum pentru produsele digitale și schimburi de bunuri durabile, pe măsură ce Beijingul intensifică stimulentele fiscale.

Președintele american, Joe Biden, a decis să blocheze achiziția propusă de Nippon Steel a U.S. Steel, a raportat Washington Post, în ciuda faptului că firma japoneză oferă guvernului drept de veto asupra deciziilor privind producția internă. Măsura vine cu câteva săptămâni înainte de inaugurarea lui Trump, care promisese să blocheze tranzacția.

Coreea de Sud a prelungit inspecțiile tuturor celor 101 avioane Boeing 737-800 până la 10 ianuarie, ca urmare a accidentului aviatic de duminică de la Jeju, soldat cu 179 de morți. Ministerul Transporturilor și GE investighează de ce trenul de aterizare nu a fost desfășurat înainte ca avionul să încerce o a doua aterizare în grabă, după ce a raportat un impact cu o pasăre.

Yuanul chinezesc a atins cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni după ce PBOC a semnalat reduceri ale ratelor de la nivelul actual de 1,5% „la un moment oportun” în 2025. Banca centrală intenționează să treacă la o structură de politică monetară mai convențională, deoarece măsurile anterioare de lichiditate nu au reușit să stimuleze creșterea.

Aurul a crescut cu 0,2% la 2.662,94 USD, pe cale să înregistreze o creștere săptămânală de 2%, în ciuda forței dolarului. Cuprul a rămas la 8.815,50 USD, după datele dezamăgitoare privind producția chineză, deși piețele așteaptă noi măsuri de stimulare. Minereul de fier s-a tranzacționat sub 100 USD/tonă din cauza îngrijorărilor legate de creșterea Chinei.

Bitcoin a crescut cu 1,2%, la 96.852 de dolari, în timp ce Tether s-a confruntat cu presiunea exercitată de noile reglementări ale UE privind criptomonedele. Capitalizarea de piață a stablecoin-ului a scăzut cu 1,4% la $ 137 miliarde, cel mai matr declin de la prăbușirea FTX din 2022, deoarece mai multe burse europene l-au eliminat din cauza preocupărilor de conformitate.

Petrolul a extins câștigurile, Brent fiind în creștere cu 0,3% la 76,15 USD iar WTI la 73,38 USD, atingând maximele ultimelor două luni pe fondul speranțelor de stimulare. Tesla a raportat vânzări record în China de 657.000 de unități în 2024, în creștere cu 8,8%, deși livrările globale au scăzut pentru prima dată, pe fondul creșterii concurenței din partea BYD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."