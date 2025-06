Rezumatul dimineții (03.06.2025)

Acțiunile americane au încheiat prima ședință de tranzacționare a lunii iunie cu câștiguri. Indicele S&P 500 cash a crescut cu 0,41%, în timp ce Nasdaq a avansat cu 0,67%.

Aceste câștiguri au avut loc în pofida incertitudinii continue legate de viitoarele politici ale administrației Trump. SUA și China continuă să se acuze reciproc de încălcarea unor aspecte ale acordului lor de reducere a tarifelor, Trump impunând în special tarife dublate de 50% pentru oțel și aluminiu .

Uniunea Europeană a semnalat potențiale măsuri de retorsiune ca răspuns la aceste taxe majorate.

Raliul de pe Wall Street a urmat rapoartelor privind discuțiile planificate între președintele Trump și președintele Xi Jinping . Între timp, SUA au prelungit scutirile tarifare pentru anumite produse chinezești până la 31 august.

Administrația americană își propune să primească oferte finale din partea partenerilor comerciali până miercuri, cu o lună rămasă până la expirarea actualei suspendări tarifare.

Piețele asiatice au extins aceste câștiguri astăzi. Indicele Hang Seng China Enterprises a urcat cu 1,33%, iar Shanghai Composite a crescut cu 0,42%. Indicele Nikkei 225 a închis în creștere cu 0,1%.

O licitație de obligațiuni japoneze pe 10 ani a atenuat oarecum îngrijorările investitorilor, atrăgând o cerere puternică. Cu toate acestea, temerile persistă în ceea ce privește licitația planificată pentru joi de obligațiuni pe 30 de ani. Randamentele acestor obligațiuni cu scadență mai lungă sunt aproape de maximele ultimilor 20 de ani, iar cererea a fost limitată.

Indicele Caixin PMI pentru sectorul de producție din China a scăzut în mod neașteptat la 48,3 puncte , contrar așteptărilor privind o creștere la 50,7 puncte și în scădere față de valoarea anterioară de 50,4.

Dolarul american s-a întărit în această dimineață, în principal față de monedele antipodiene și față de coroana norvegiană.

Aprecierea dolarului față de dolarul australian a fost declanșată de publicarea minutelor ultimei ședințe a RBA , care au indicat că banca centrală este pregătită să reducă ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază în cazul în care apar turbulențe economice din cauza războiului comercial și a unei recesiuni globale.

În timpul sesiunii asiatice, guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda , a declarat că ratele dobânzilor vor fi majorate numai în cazul unei redresări economice și al unei creșteri a inflației. Ueda a subliniat, de asemenea, potențialele efecte negative ale politicii comerciale asupra economiei japoneze. Yenul a slăbit în urma acestor comentarii.

Se pare că președintele Trump negociază cu republicanii reticenți pentru a obține sprijin pentru un proiect de reformă fiscală care promite reduceri semnificative. Deși proiectul de lege a trecut de Camera Reprezentanților cu un singur vot, acesta se confruntă cu o opoziție substanțială în Senat.

Discuțiile dintre Ucraina și Rusia de la Istanbul nu au produs progrese imediate, dar au pus bazele unui nou schimb de prizonieri.

Petrolul brut își continuă ascensiunea, impulsionat de incertitudinea geopolitică și de ritmul susținut al creșterii producției de către OPEC+. Petrolul Brent a câștigat 0,3% în această dimineață, apropiindu-se de pragul de 65 de dolari pe baril .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."