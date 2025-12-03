Rezumatul dimineții (03.12.2025)

Ședința de marți de pe Wall Street s-a încheiat cu o ușoară revenire, iar contractele futures pe indicii majori continuă să crească, în timp ce investitorii așteaptă raportul ADP privind ocuparea forței de muncă din SUA (US2000, US100, US500, US30: ~+0,2%; EU50: ~+0,05%).

Ușurarea a venit parțial din datele privind comerțul cu amănuntul din SUA. Federația Națională a Comerțului cu Amănuntul a raportat o participare record la Black Friday — 202,9 milioane de cumpărători în cinci zile. Rezultatul a depășit previziunile, semnalând un angajament puternic al consumatorilor și o cerere rezistentă, în ciuda unei piețe a muncii restrânse.

Donald Trump s-a referit la consilierul economic șef al Casei Albe, Kevin Hassett, ca fiind un „potențial președinte al Fed”. Președintele SUA a declarat anterior că va anunța succesorul lui Powell la începutul anului 2026. Hassett rămâne cel mai apropiat aliat al lui Trump dintre candidați, iar acest lucru, combinat cu presiunea Casei Albe pentru relaxarea monetară, afectează dolarul la începutul sesiunii.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific rămâne prudent înaintea datelor cheie privind piața muncii și inflația din SUA. Pierderile sunt conduse de acțiunile chineze (CHN.cash: –1,2%; HK.cash: –0,9%), unde starea de spirit este afectată de încetinirea creșterii serviciilor, presiunea asupra Beijingului de a sprijini sectorul imobiliar și problemele de credit ale marelui dezvoltator Vanke. JP225 se redresează cu 0,5% după vânzările recente, în timp ce AU200.cash scade cu 0,1% după datele PIB sub așteptări.

Indicatorul PMI privind sectorul serviciilor din China a depășit așteptările (52,1 față de 52 așteptat, 52,6 anterior), indicând o creștere constantă, dar ușor mai lentă a sectorului. Comenzile de export s-au majorat pe fondul îmbunătățirii sentimentului global, iar cererea internă rămâne stabilă. Cu toate acestea, ocuparea forței de muncă continuă să scadă, iar prețurile de producție au crescut timp de nouă luni consecutive, reducând marjele deja reduse.

Datele PIB din Australia în trimestrul al treilea a crescut sub așteptări (0,4% trimestrial față de 0,7% așteptat și anterior). Indicatorul a fost afectat de exporturile mai mari și stocurile mai mici, deși PIB-ul rămâne susținut de consumul privat și investițiile solide. Datele au confirmat, de asemenea, presiuni generale asupra prețurilor, susținând AUD prin așteptări mai agresive ale RBA și condiții comerciale îmbunătățite.

Dolarul scade pentru a patra sesiune consecutivă, determinat de remarca lui Trump cu privire la Hassett și de convingerea tot mai puternică a pieței cu privire la o reducere a ratei dobânzii de către Fed în decembrie (USDIDX: –0,15%). Lira sterlină conduce creșterile (GBPUSD, GBPCAD: +0,23%), iar monedele de la Antipozi sunt, de asemenea, puternice (AUDUSD, NZDUSD: +0,24%). EURUSD crește cu 0,17% până la 1,164.

Argintul scade cu 0,8%, revenind la 58 USD/uncie după șapte zile consecutive de creșteri. Aurul se tranzacționează la un nivel stabil, în apropierea pragului de 4.210 USD/uncie.

Brent și WTI se redresează cu 0,3% după scăderea de ieri. NATGAS se redresează cu 1,9%.

Bitcoin înregistrează câștiguri pentru a doua sesiune consecutivă (+1,3%, la 93.100 USD), iar Ethereum crește cu 1,4% până la 3.064 USD.

