Rezumatul dimineții (04.06.2025)

Indicii din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează în creștere în intervalul 0,00-1,20%. Cele mai mari câștiguri sunt observate pe indicii chinezi, în intervalul 0,30-1,20%. Indicele australian AU200.cash este în creștere cu 0,50%, indicele japonez JP225 crește cu 0,15%, iar indicele singaporez SG20cash se tranzacționează aproximativ plat.

Surse canadiene și americane sugerează că se poate ajunge la un acord comercial înainte de summitul G7 programat pentru 15 iunie. Trimisul lui Trump, Pete Hoekstra, și-a exprimat optimismul, deși nu a oferit detalii. Ottawa pare pregătită să acționeze, iar următoarele 2-3 zile vor fi cruciale.

În ciuda anunțurilor anterioare privind majorarea tarifelor, sursele sugerează că Trump înclină spre o dezescaladare pe mai multe fronturi comerciale, nu doar cu Canada. Acest lucru a generat speranțe de reducere a tensiunilor înainte de summitul G7.

Majoritatea economiștilor prevăd că BoC va menține rata dobânzii principale neschimbată la 2,75% în timpul ședinței de astăzi a consiliului.

Produsul intern brut al Australiei a crescut cu doar 0,2% în trimestrul I, sub previziunile de 0,4%. Creșterea anuală a ajuns la 1,3%, cu date slabe privind sectorul public și exporturile, care au redus ritmul. Datele susțin argumentele în favoarea unei potențiale reduceri a ratei de către RBA.

În ciuda datelor dezamăgitoare privind PIB-ul, cursul de schimb AUDUSD a scăzut ușor, apoi și-a revenit și rămâne relativ neschimbat la nivel zilnic. Piețele au luat parțial în calcul datele mai slabe, având în vedere revizuirile anterioare ale previziunilor.

Iranul și-a exprimat disponibilitatea de a accepta restricții privind îmbogățirea uraniului pe propriul teritoriu, ceea ce în sine reprezintă un progres în negocieri. Prețurile țițeiului Brent au scăzut ușor în urma acestei știri. Cu toate acestea, reacția pieței a fost moderată, în așteptarea unor acțiuni concrete.

Acțiunile coreene sunt în creștere în urma victoriei liderului opoziției Lee Jae-myung în alegerile prezidențiale anticipate. Piețele au salutat rezultatul ca o șansă pentru o mai mare stabilitate politică.

Trump intenționează să invoce Defense Production Act pentru a accelera producția internă de minerale esențiale. Scopul este de a reduce dependența de China. Cu toate acestea, experții remarcă faptul că efectele tangibile s-ar putea să nu se materializeze decât peste 5-10 ani.

