Rezumatul dimineții (04.11.2024)

Sesiunea din regiunea Asia-Pacific se desfășoară moderat. Indicii chinezi câștigă între 0,30-0,60%, indicele SG20cash din Singapore este în creștere cu 0,30%, iar indicele australian AU200.cash se tranzacționează cu 0,20% mai sus. Bursa din Japonia rămâne închisă astăzi din cauza unei sărbători naționale.

Săptămâna aceasta va fi crucială pentru investitori, deoarece mâine va fi ales un nou președinte în SUA, iar joi, comitetul FOMC va lua o decizie cu privire la ratele dobânzilor. O reducere de 25 de puncte de bază este în prezent aproape pe deplin estimată. Cu toate acestea, atenția investitorilor se va concentra pe discursul președintelui Fed, Jerome Powell, și pe perspectivele pentru următoarele luni.

În prima parte a zilei pe piața Forex, observăm scăderi semnificative ale indicelui USD, USDIDX. La momentul publicării, indicele se tranzacționează cu 0,60% mai jos, la 103,6000 puncte. O volatilitate atât de semnificativă rezultă din viitoarele alegeri din SUA și din scăderea drastică a cotelor de pariuri pentru victoria lui Trump.

Chiar vineri, înainte de weekend, casele de pariuri cotau peste 62% probabilitatea de victorie a lui Trump. La momentul publicării, aceasta este de numai 54%. Această schimbare importantă se datorează preluării profiturilor de către speculatori.

Scăderea dolarului are loc în ciuda creșterii puternice a prețurilor petrolului. Cotațiile OIL.WTI au crescut astăzi cu 2,10%, la 70,80 USD pe baril, ca urmare a deciziei OPEC+ de a amâna cu o lună creșterea producției.

Duminică, OPEC+ a anunțat că va prelungi reducerea producției de 2,2 milioane de barili pe zi (bpd) cu încă o lună în decembrie. Creșterea producției a fost deja amânată din octombrie din cauza scăderii prețurilor și a cererii scăzute. Grupul urma să crească producția cu 180.000 de barili pe zi din decembrie.

RBNZ a emis un comunicat preliminar pentru viitorul său raport privind stabilitatea financiară, subliniind riscurile geopolitice semnificative ca o preocupare cheie pentru stabilitatea financiară. Riscurile-cheie provin din tensiunile globale legate de Rusia, China și Orientul Mijlociu.

Israelul a notificat oficial luni Organizația Națiunilor Unite cu privire la anularea acordului care a guvernat relația sa cu principala organizație a ONU pentru ajutorarea refugiaților palestinieni (UNRWA) din 1967. Luna trecută, parlamentul israelian a adoptat o lege care interzice UNRWA să opereze în Israel.

Pe piața criptomonedelor, observăm scăderi, susținute de scăderea cotelor la pariuri pentru victoria lui Donald Trump și de incertitudinea generală a investitorilor legată de viitoarele alegeri.

Bitcoin a scăzut din nou sub nivelul de 70 000 USD și chiar a testat 67 500 USD în weekend. La momentul publicării, acesta își revine ușor la 69.000 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."