Rezumatul dimineții (01.08.2025)

Într-o mișcare care afectează sentimentul investitorilor, tarifele reciproce impuse de administrația Trump au intrat în vigoare astăzi. Deși anunțul a fost făcut acum, noile tarife pentru majoritatea țărilor vor fi aplicate peste șapte zile. Cu toate acestea, tarifele pentru Canada intră în vigoare imediat.

Noile tarife sunt: 15% pentru UE, 19% pentru Indonezia, 20% pentru Vietnam, 10% pentru Australia, 15% pentru Noua Zeelandă, 15% pentru Israel, 15% pentru Turcia

Francul elvețian reacționează negativ la anunțarea unui tarif de 39%. Francul pierde 0,2% față de euro și o sumă similară față de dolar. În trei zile, a pierdut până la 1% față de dolar.

Dolarul canadian rămâne relativ calm după ce tariful final aplicat Canadei a fost majorat de la 25% la 35%. Donald Trump a indicat că este deschis negocierilor. Noile tarife nu se vor aplica produselor care se încadrează în acordul USMCA.

Contractele futures din SUA au început să scadă seara, iar declinul a continuat, chiar și în ciuda rezultatelor foarte bune înregistrate de Apple și Amazon. S&P 500 a pierdut ieri 0,37%, în timp ce Nasdaq a închis sesiunea în scădere cu 0,03%. Vânzarea masivă a contractelor futures continuă și astăzi. US500 și US100 pierd ambele 0,1%.

Sesiunea asiatică este mixtă. CHN.cash a scăzut cu 0,36%, iar CH50cash a pierdut 0,5%. Indicele AU200 din Australia a scăzut cu 0,12%. În Japonia, indicele JP225 a crescut cu doar 0,01%.

Amazon a raportat un EPS de 1,68 miliarde de dolari, comparativ cu nivelul anterior de 1,33 miliarde de dolari.

EPS a fost de 1,57 dolari, cu mult peste estimările de 1,43 dolari. Veniturile au crescut la 94,04 miliarde de dolari, comparativ cu estimările de 89,3 miliarde de dolari. Aceasta este cea mai mare creștere a veniturilor din decembrie 2021. Tim Cook a anunțat investiții majore în AI și nu a exclus achiziții în acest domeniu. Compania a raportat, de asemenea, rezultate mai bune din China și un impact mai mic decât se aștepta din partea tarifelor.

EUR/USD și-a limitat ieri revenirea după publicarea inflației PCE de bază din SUA, care s-a menținut la un nivel ridicat de 2,8%. Inflația PCE globală a crescut la 2,6% față de 2,4% în aceeași perioadă a anului trecut.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din China a scăzut la 49,5, față de o estimare de 50,3 și un nivel anterior de 50,4.

Indicatorul PMI final pentru sectorul manufacturier din Japonia s-a situat la 48,9, comparativ cu nivelul de 50,1 din luna precedentă. Valoarea preliminară a fost de 48,8.

Indicele PPI din Australia a crescut cu 0,7% trimestrial, față de o creștere anterioară de 0,9%. Rata anuală a fost de 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 3,7% în perioada precedentă.

Permisele de construcție din Noua Zeelandă au scăzut cu 6,4% față de luna precedentă, față de o creștere anterioară de 10,3%. Indicele privind încrederea consumatorilor a scăzut, de asemenea, la 94,7, de la un nivel anterior de 98,8.

China a anunțat o serie de inițiative menite să stimuleze investițiile în inteligența artificială, să stabilizeze creșterea economică și să stimuleze cererea internă.

Aurul înregistrează ușoare creșteri de 0,13%, dar se tranzacționează sub 3.300 USD pe uncie.

Petrolul WTI se tranzacționează la un nivel stabil, puțin peste 69 USD pe baril. Brentul se situează sub 72 USD pe baril. Prețul gazelor naturale se stabilizează peste 3 USD/MMBTU.

Veniturile au fost de 167,7 miliarde de dolari, față de o estimare de 162,15 miliarde de dolari. Cu toate acestea, Amazon pierde 6,6% în tranzacțiile după închiderea sesiunii. Acest lucru este rezultatul unei creșteri mai mici decât se aștepta a rezultatelor diviziei cloud. Acțiunile Apple au crescut cu 2,4% după închiderea sesiunii, în urma unor rezultate financiare foarte bune.

