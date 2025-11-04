Rezumatul dimineții (04.11.2025)

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

Aspecte esențiale Indicii asiatici evoluează mixt, scăderi pe bursele chineze;

Contractele futures pe indicii americani și europeni scad înainte de deschidere;

RBA menține ratele neschimbate, Bullock nu exclude reduceri suplimentare;

Ministrul finanțelor din Japonia își exprimă îngrijorarea cu privire la mișcările puternice ale yenului;

China subvenționează energia pentru AI, sprijinind sectorul cipurilor;

USD rămâne puternic față de principalele valute;

Aurul scade ușor în această dimineața;

Petrolul sub EMA pe 50 de zile;

Bitcoin sub 105.000 USD, criptomonedele sub presiune.

Indicii asiatici evoluează mixt înainte de sesiunea europeană: Nikkei 225 este în scădere cu 0,36%, Hang Seng este în creștere cu 0,25%, iar Shanghai Composite este în scădere cu 0,19%. Problemele din sectorul AI și încetinirea creșterii economice în China afectează sentimentul investitorilor.

Contractele futures pe indicii americani și europeni sunt în scădere înainte de deschiderea piețelor europene, S&P 500 fiind în scădere cu 0,9%, iar contractele futures Nasdaq cu 1,2%. Sentimentul este negativ după creșterea rapidă din ziua precedentă, investitorii așteptându-se la o sesiune mai prudentă.

Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut rata dobânzii neschimbată la 3,6%, conform așteptărilor. Guvernatorul Michele Bullock a indicat că nu vor mai fi reduceri ale ratei dobânzii și că inflația va rămâne peste ținta stabilită până în a doua jumătate a anului 2026. Tonul remarcilor lui Bullock și comentariile care au urmat deciziei băncii par prudent agresive, provocând o ușoară depreciere a AUD.

Ministrul japonez al finanțelor, Satsuki Katayama, a avertizat împotriva mișcărilor „unilaterale” și violente ale yenului, subliniind necesitatea de a monitoriza cu mare vigilență piața valutară. Yenul s-a depreciat până la cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii februarie, dar reacția guvernului ar putea opri scăderea în continuare. Katayama a vorbit despre „mișcări unilaterale bruște” ale yenului.

China a anunțat subvenții energetice pentru marile centre de procesare a datelor AI, precum ByteDance, Alibaba și Tencent, reducând la jumătate facturile lor la energie. Aceasta face parte dintr-o strategie de sprijinire a industriei interne de cipuri AI, ca răspuns la restricțiile impuse importurilor de cipuri din SUA.

Pe piața valutară, USD rămâne puternic, indicele DXY situându-se în jurul valorii de 99,7, aproape de maximul ultimelor trei luni. Yenul japonez are în prezent cea mai bună performanță. În același timp, asistăm la cele mai mari scăderi ale monedelor din Antipozi.

Aurul a scăzut cu 0,65%, până la aproximativ 3.975 dolari pe uncie troy, în ciuda unei tendințe ascendente pe termen lung.

Petrolul Brent a scăzut ușor cu aproximativ 0,30%, până la 64,71 dolari pe baril, și rămâne sub media mobilă exponențială pe 50 de zile, ceea ce poate indica o tendință descendentă continuă pentru acest instrument.

Criptomonedele se numără printre activele cu cele mai slabe performanțe, bitcoin scăzând sub nivelul cheie de 105.000 USD după o vânzare intensă pe piață în urma unui atac hacker asupra platformei DeFi Balancer. Ether a pierdut aproape 9% într-o perioadă scurtă de timp, sporind incertitudinea pieței.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."