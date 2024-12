Rezumatul dimineții (04.12.2024)

Piețele sud-coreene se prăbușesc după ce declarația de scurtă durată a președintelui Yoon Suk-Yeol privind legea marțială a declanșat o criză politică. KOSPI a scăzut cu peste 2%, în timp ce partidele de opoziție pregătesc un proiect de lege privind destituirea. Won-ul se stabilizează după ce a atins minimul ultimilor doi ani, existând suspiciuni de intervenție din partea autorităților.

Piețele asiatice au scăzut în general din cauza turbulențelor politice din Coreea de Sud. Nikkei a scăzut cu 0,4%, CSI 300 a pierdut 0,3%. SET-ul thailandez contrazice tendința, în creștere cu 1,3%, pe fondul speranțelor de reducere a ratei. Acțiunile australiene scad cu 0,5% după datele slabe PIB.

Economia australiană a crescut mai puțin decât se aștepta în trimestrul al treilea, la 0,8% în ritm anual față de prognoza de 1,1%. AUD/USD scade cu peste 1%, ajungând la minimul ultimelor patru luni, pe măsură ce piețele includ în prețuri reducerile anterioare ale ratei RBA.

ANZ și Westpac se așteaptă ca RBA să înceapă reducerile ratelor din mai 2025, Capital Economics prognozând un ciclu de relaxare în trimestrul 2.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din China arată o încetinire a creșterii în noiembrie, scăzând la 51,5 de la 52,0. Acțiunile producătorilor chinezi de cipuri cresc după ce guvernul recomandă să nu se cumpere cipuri fabricate în SUA.

Inflația CPI din Thailanda a crescut cu 0,95% în noiembrie, sub prognoza de 1,1% și sub intervalul țintă al băncii centrale. Ministrul de Finanțe semnalează o posibilă reducere a ratei pe fondul inflației scăzute.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din India rămâne puternic, la 58,4 în noiembrie, în ciuda creșterilor de prețuri de peste zece ani. Ritmul record de angajare a fost remarcat de un sentiment robust al mediului de afaceri.

Piețele așteaptă discursul președintelui Fed, Jerome Powell, pentru indicii privind perspectivele ratelor. Indicele dolarului american crește cu 0,1% pentru a treia ședință consecutivă.

Aurul crește până la 2.646 USD, din cauza tensiunilor din Coreea de Sud și a preocupărilor legate de conflictul Israel-Hezbollah. Prețul futures al cuprului a scăzut cu 0,3%, la 9.096 USD pe tonă.

Acțiunile legate de “pământurile rare” câștigă după ce China a interzis exportul de compuși de galiu și germaniu în SUA. Lynas din Australia crește cu 6%, Iluka Resources câștigă 4%.

Ministerul de Finanțe din Coreea de Sud promite un sprijin „nelimitat” al lichidităților pentru stabilizarea piețelor. Bank of Korea anunță operațiuni repo speciale și politici de relaxare a garanțiilor.

Evenimentele cheie care urmează: Discursul președintelui Fed, Jerome Powell, datele PMI din Franța, Germania, Marea Britanie și Zona Euro, votul de neîncredere din Franța.

