Rezumatul dimineții (05.03.2025)

Piețele din regiunea Asia-Pacific revin, susținute de absența altor anunțuri extreme și neașteptate în timpul conferinței lui Donald Trump de aseară. Câștigurile sunt determinate și de declarația secretarului american al comerțului, Howard Lutnick, potrivit căreia administrația Trump ar putea reduce unele tarife.

Ca răspuns la declarația lui Lutnick, indicii americani au reușit să se redreseze înainte de închiderea sesiunii.

Între timp, acțiunile din China și Hong Kong beneficiază în plus de obiectivele de creștere economică anunțate la reuniunea anuală a parlamentului chinez.

Indicele CH50cash este în creștere cu 0,75%, CHN.cash se tranzacționează cu 2,00% mai sus, iar indicele JP225 câștigă 0,60%, ajungând la 37.400 de puncte. Indicele din Singapore, SG20cash, este în creștere cu 0,24%, în timp ce indicele australian AU200cash este singurul în scădere, pierzând 0,65%.

Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere în creștere pentru sesiunea cash. Indicele german DAX câștigă 0,44%, menținându-se în jurul valorii de 22.800 de puncte, în timp ce indicele UK100 este în creștere cu 0,18%, iar indicele european EU50 crește cu 0,50%.

Săptămâna aceasta începe Congresul Național al Poporului (NPC - adunarea parlamentară anuală a Chinei), care va dura până la 11 martie. Sesiunea din acest an a introdus o serie de măsuri economice și bugetare care sunt esențiale pentru politica economică a țării în 2025. Obiectivele macroeconomice cheie includ: Obiectivul de creștere a PIB-ului Chinei pentru 2025 rămâne la „aproximativ 5%”. Obiectivul ratei șomajului urban este stabilit la aproximativ 5,5%. Ținta pentru inflația CPI este de aproximativ 2%, în scădere față de 3% în prezent. Deficitul bugetar pentru 2025 este stabilit la 4% din PIB. China va adopta o politică fiscală mai proactivă și va continua punerea în aplicare a unei politici monetare relaxate în mod corespunzător.

Viceguvernatorul Reserve Bank of Australia (RBA), Hauser, a avut astăzi o apariție publică, subliniind riscurile și incertitudinile legate de războiul comercial. Reserve Bank of Australia se așteaptă la o traiectorie foarte lentă de reducere a ratei dobânzii. Factorii de risc includ încetinirea creșterii globale și impactul tarifelor asupra inflației CPI din Australia.

De asemenea, a fost publicat raportul PIB din Australia. Economia țării a crescut cu 0,6% de la un trimestru la altul în Q4 2024 și cu 1,3% de la un an la altul. Ritmul de creștere economică s-a accelerat în mod clar spre sfârșitul anului 2024.

Donald Trump a rostit discursul privind starea Uniunii în fața unei sesiuni comune a Congresului. Trump a anunțat o deducere fiscală pentru dobânzile la creditele auto, specificând că aceasta se va aplica doar vehiculelor fabricate în SUA. Trump a confirmat că tarifele reciproce vor intra în vigoare la 2 aprilie și a recunoscut că noile tarife vor provoca perturbări economice, subliniind necesitatea unei perioade de ajustare. Trump a anunțat abrogarea Chips Act, care susținea producția internă de semiconductori. El a reafirmat introducerea de tarife de 25% pentru aluminiu, cupru și oțel.

Guvernatorul adjunct al Băncii Japoniei (BOJ), Shinichi Uchida, a confirmat în timpul discursului său poziția hawkish a BOJ privind politica monetară. Banca Japoniei intenționează să continue majorarea ratelor dobânzilor dacă previziunile economice se materializează.

Indicatorul PMI privind sectorul serviciilor din China a crescut la 51,4 în februarie, depășind așteptările de 50,8 și valoarea anterioară de 51,0. Creșterea numărului de noi afaceri a fost moderată, în timp ce comenzile de export au atins un maxim al ultimelor trei luni, stimulând optimismul în sectorul serviciilor.

