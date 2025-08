Rezumatul zilei: Indicii deschid săptămâna cu câștiguri solide, NATGAS atinge noi minime anuale 📌

Indicii americani sunt în creștere astăzi, pe fondul revenirii piețelor după vânzările masive de vineri. Nasdaq, indicele cu ponderea mare a companiilor din sectorul tehnologic, conduce câștigurile, cu o creștere de peste 1,8%. Acțiunile companiilor cu capitalizare mică sunt, de asemenea, în creștere, indicele Russell 2000 înregistrând o creștere de 1,6%. S&P 500 câștigă 1,4%, iar Dow Jones crește cu 1,3%.

Berkshire Hathaway a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea al anului 2025, înregistrând o scădere de 4% a veniturilor operaționale, până la 11,16 miliarde USD. Scăderea a fost determinată în principal de reducerea primelor de asigurare și de preocupările legate de comerțul internațional, care au afectat segmentul principal al companiei. În plus, EPS a fost afectat de o reducere de 3,8 miliarde USD a participației sale în Kraft Heinz. Acțiunile au scăzut astăzi cu aproape 3%.

Tesla i-a acordat lui Elon Musk un bonus sub formă de acțiuni ale companiei în valoare de 23,7 miliarde USD. Musk va putea accesa acest bonus în doi ani. Măsura are scopul de a se asigura că CEO-ul rămâne concentrat pe creșterea companiei și pe operațiunile de bază. Este cel mai mare pachet de compensare acordat vreodată unui CEO.

Acțiunile Idexx Laboratories au crescut cu 26%, până la 676 USD, după ce compania a raportat rezultate solide pentru trimestrul al doilea, care au depășit așteptările Wall Street și a ridicat previziunile pentru întregul an.

Indicii europeni sunt, de asemenea, în revenire, în frunte cu IT40 din Italia, care a crescut cu 1,9%. Sentimentul pozitiv se observă și în cazul DAX din Germania (+1,4%) și CAC40 din Franța (+1,1%). FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu doar 0,7%, în timp ce SMI din Elveția este singurul indice european important care se află pe roșu, cu o scădere de 0,2%.

Bursa elvețiană reacționează la anunțul făcut vineri de Trump privind impunerea unor taxe vamale de 39% asupra țării, semnificativ mai mari decât cele impuse altor parteneri comerciali cheie ai SUA (cu excepția Chinei, al cărei termen pentru acordul comercial a fost prelungit până la 12 august).

Noile comenzi industriale din SUA au scăzut cu 4,8% în iunie, până la 611,7 miliarde USD, inversând o parte din creșterea de 8,3% înregistrată în mai. Livrările au crescut pentru a doua lună consecutivă cu 0,5%, până la 602,4 miliarde USD. Scăderea a fost ușor mai bună decât cea de -4,9% prevăzută de analiști.

Inflația din Elveția a fost ușor peste așteptări în iulie, inflația CPI crescând cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de 0,1% prevăzut). Între timp, datele PMI din iulie au arătat o contracție mai mică decât se aștepta, deși sectorul serviciilor s-a contractat semnificativ luna trecută.

Francul elvețian a scăzut cu 0,3% față de dolarul american, sub presiunea creșterii surprinzătoare a tarifelor americane. CHF se numără printre cele mai slabe monede din G10 astăzi. Potrivit Bloomberg Economics, economia Elveției, dependentă de exporturi, ar putea pierde până la 1% din PIB din cauza noilor tarife record, fără a menționa efectele potențial mai severe în cazul introducerii tarifelor pentru produsele farmaceutice.

În ceea ce privește metalele prețioase, sentimentul este în general pozitiv. Aurul a crescut cu 0,5%, platina cu 1,3%, iar contractele futures pe argint au câștigat 1%. Paladiul are cea mai slabă performanță, cu o scădere de 1,2%.

Pe piețele energetice, sentimentul este negativ. Țițeiul WTI a scăzut cu 1,3%, iar Brent cu 1,0%. Trump a anunțat posibile noi tarife pentru India, din cauza importurilor continue de petrol din Rusia.

NATGAS a scăzut cu 5,90% în urma prognozelor meteorologice actualizate de la jumătatea lunii august, care indică temperaturi mai scăzute. Presiuni suplimentare vin din creșterea activității de foraj și din nivelurile ridicate ale stocurilor.

Pe piața criptomonedelor, se înregistrează o revenire generală. Ethereum este cea mai mare creștere, impulsionată de cererea instituțională susținută. Bitcoin a crescut cu 1,10%, până la 115.300 USD, Ethereum a crescut cu 5,50%, până la 3.700 USD, iar capitalizarea totală a pieței altcoin a crescut cu 2,50%, până la 985 miliarde USD.

