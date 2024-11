Rezumatul dimineții (05.11.2024)

Indicii americani au închis sesiunea de ieri în ușoară scădere; S&P 500 și Nasdaq 100 au pierdut aproximativ 0,4%, pe fondul incertitudinii care a cuprins piețele înainte de alegerile prezidențiale din SUA. Cu 24 de ore înainte de alegeri, avansul lui Donald Trump a crescut din nou, oferindu-i un avantaj de 55% la 44% pe piața predicțiilor Kalshi

Dolarul se tranzacționează stabil astăzi, eurodolarul stabilindu-se la 1,087, iar USDJPY înregistrând o creștere modestă de 0,15%. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt în prezent de aproximativ 2,9%

Atmosfera din timpul sesiunii asiatice a fost optimistă. Indicele de referință Nikkei din Japonia a crescut cu aproape 1,4%, indicele Hang Seng a câștigat astăzi aproape 1,5%, iar contractele pe indicii HK.cash și CHN.cash din China se apreciază cu peste 2%, investitorii sperând că datele mai bune din sectorul serviciilor din țară reprezintă unul dintre primele semne ale unor pachete de stimulare „reale” lansate de Beijing pentru economia șubredă

Datele PMI pentru sectorul serviciilor Caixin din China pentru luna octombrie au indicat 52 față de 50,5 prevăzut și 50,3 anterior. În schimb, indicatorul PMI S&P din Hong Kong a indicat 52,5 față de 50 în septembrie. Datele mai bune decât cele prognozate au mulțumit piețele

Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut ratele la 4,35%, conform așteptărilor. Perechea AUDUSD câștigă astăzi aproape 0,3%. Vânzările cu amănuntul din Singapore au fost în creștere cu 2% în octombrie, față de prognoza de 1,8% și 0,6% anterior (creșterea lunară a fost de 0,4% față de 0,7% în septembrie)

După o sesiune de succes în Asia, futures pe indicii europeni au înregistrat, de asemenea, câștiguri modeste în intervalul 0,2 - 0,3%. Rata șomajului din Elveția a fost în conformitate cu așteptările, la 2,6% în octombrie; nicio modificare în termeni lunari.

Profitul operațional al Hugo Boss din al treilea trimestru a depășit ușor așteptările analiștilor (creștere de 1% a vânzărilor grupului ajustate în funcție de monedă), pe fondul „cererii slabe persistente din China”; EBIT a scăzut cu 7%, la 95 de milioane de euro față de 90 de milioane estimat de analiști

Axios a raportat că Statele Unite și Arabia Saudită discută un posibil acord de securitate regională, care nu ar include o înțelegere mai largă cu Israelul. Iranul a fost de acord să crească producția de petrol cu 250.000 de barili pe zi

WSJ raportează că noile restricții au făcut ca producători de cipuri precum Applied Materials și Lam Research să fie nevoiți să elimine furnizorii și investitorii chinezi

Volatilitatea pe piețele de mărfuri este în prezent foarte scăzută, cu contractele futures pe petrol pierzând ușor, după câștigurile din ultimele zile determinate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și decizia OPEC+ de a amâna restabilirea producției. Bitcoin este din nou în apropiere de 69.000 USD și câștigă puțin peste 1% astăzi.

