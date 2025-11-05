Rezumatul dimineții (05.11.2025)

Criptomonedele și mărfurile rămân sub presiune, alimentate de îngrijorările legate de riscul de piață și de poziția “hawkish” a Fed.

Piețele din Asia-Pacific au continuat vânzările masive de pe Wall Street, cele mai mari pierderi fiind înregistrate în Japonia și Coreea de Sud, în timp ce China și Hong Kong au înregistrat modificări minime datorită reducerii tarifelor și sprijinului din partea PBOC.

Piețele bursiere americane au înregistrat pierderi semnificative marți, în special în sectorul tehnologic (-2,3%) și al semiconductorilor (-3,7%), în timp ce NASDAQ a scăzut cu aproximativ 2%, S&P 500 a scăzut cu 1,17%, iar Dow Jones a scăzut cu peste 0,5%, pierderi determinate de marcarea profiturilor și de îngrijorările legate de o potențială corecție a pieței.

Aspecte esențiale

Piețele americane au înregistrat scăderi semnificative marți, sectoarele tehnologiei și bunurilor de consum discreționare fiind cele mai afectate. NASDAQ a scăzut cu aproximativ 2%, S&P 500 a scăzut cu aproximativ 1,17%, iar Dow Jones Industrial a pierdut puțin peste 0,5%. Sectorul tehnologic a fost cel mai afectat, înregistrând o scădere de aproximativ 2,3%, companiile de semiconductori slăbind în mod deosebit, cu o scădere de până la 3,7%. Piețele au suferit o marcare de profituri pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă corecție după o perioadă îndelungată de creșteri.

În trimestrul al treilea al anului 2025, AMD a depășit așteptările pieței, înregistrând venituri record de 9,25 miliarde USD, impulsionate de segmentele „Client” și „Gaming”, iar previziunile pentru trimestrul al patrulea indică o creștere suplimentară până la 9,3-9,9 miliarde USD. Compania crește investițiile în cercetare și dezvoltare și obține comenzi importante legate de inteligența artificială, demonstrând că strategia sa generează venituri reale, în ciuda unei ușoare scăderi a marjei brute.

În Asia-Pacific , s-a înregistrat o vânzare masivă de acțiuni, continuând declinul de pe Wall Street. Investitorii reacționează la îngrijorările crescânde cu privire la supraevaluarea acțiunilor din sectorul tehnologic și la potențiala încetinire economică.

Japonia a suferit cele mai mari pierderi, Nikkei 225 fiind în scădere cu 3% și Topix înregistrând cea mai slabă sesiune din ultimele șase luni. Companiile de tehnologie au condus declinul, SoftBank Group pierzând aproximativ 10%, iar presiunea de vânzare extinzându-se la producătorii de semiconductori.

În Coreea de Sud, indicele KOSPI a scăzut cu 4,8%, în principal din cauza scăderilor accentuate ale Samsung și SK Hynix, declanșând o scurtă întrerupere a tranzacționării futures.

În Hong Kong, indicele Hang Seng a scăzut cu 0,28%, în timp ce indicele Shanghai Composite din China a rămas ușor pozitiv (+0,05%) după ce Beijingul a anunțat suspendarea temporară a tarifelor de 24% asupra mărfurilor americane pentru un an, menținând tarifele de 10%, ceea ce a stimulat pe scurt sentimentul investitorilor.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,24%, urmând tendința globală de evitare a riscurilor și slăbirea cererii pentru activele legate de tehnologie.

Premierul chinez Li Qiang a avertizat că protecționismul crescând și măsurile comerciale unilaterale perturbă ordinea economică globală, solicitând cooperarea și apărarea comerțului liber în contextul încetinirii creșterii economice. În același timp, China a suspendat pentru un an tarifele de 24% aplicate produselor americane, menținând tarifele de 10%, ceea ce a contribuit la limitarea pierderilor bursiere și a atenuat aprecierea yenului.

În China, indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a scăzut la 52,6 în octombrie, cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, pe fondul contracției comenzilor de export și al scăderii ocupării forței de muncă. Între timp, PBOC a stabilit rata de referință a yuanului la 7,0901 per dolar, ușor mai puternică decât se aștepta (7,1336), semnalând un sprijin modest pentru moneda chineză.

Canada și-a majorat previziunile privind deficitul și a redus prognozele de creștere pentru acest an.

Din Japonia, procesul-verbal al reuniunii din septembrie a Băncii Japoniei a confirmat o abordare prudentă a normalizării politicii monetare.

Indicele dolarului american (DXY) a depășit 100 pentru prima dată de la 1 august, ajungând la 100,255 și câștigând 4,2% față de 18 septembrie. Dolarul s-a apreciat față de majoritatea monedelor importante, inclusiv +1% față de NZD și +0,91% față de GBP.

Prețurile cuprului au scăzut pentru a cincea zi consecutivă pe piețele globale.

Pe piața criptomonedelor , Bitcoin a fost supus unei presiuni puternice, scăzând până la nivelul psihologic de 100.000 USD. Ethereum a înregistrat, de asemenea, o corecție semnificativă, pierzând aproape 8% din valoarea sa și oscilând în jurul valorii de 3.200 USD. Aceste scăderi fac parte dintr-o corecție mai amplă a activelor de risc, determinată de îngrijorările legate de creșterea riscurilor de piață și de politica agresivă a Rezervei Federale, care sporește incertitudinea și îi determină pe investitori să realizeze profituri.

