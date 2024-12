Rezumatul dimineții (05.12.2024)

Indicii de pe Wall Street au încheiat sesiunea de ieri la maxime record. Indicele Nasdaq100 a crescut cu mai mult de 1,2%, iar S&P 500 a câștigat 0,6%. Acțiunile Salesforce au crescut cu peste 10%, datorită creșterii previziunilor companiei și comentariilor pozitive despre asistentul său AI, Agentforce

Jerome Powell, președintele Fed, a indicat că economia SUA se află într-o stare bună, iar Rezerva Federală își poate permite să relaxeze politica monetară mai conservator și să încetinească ritmul reducerilor.

Dolarul american pierde ușor, iar EURUSD câștigă 0,15% la 1,0526; randamentele obligațiunilor pe 10 ani s-au menținut ieri la 4,19%. Potrivit Fed Beige Book, activitatea economică din SUA a crescut ușor în majoritatea districtelor Fed, în timp ce prețurile au crescut doar într-un ritm modest

Mărfurile energetice s-au tranzacționat fără modificări majore; țițeiul a pierdut ușor. În mod similar, se observă o volatilitate redusă pe piața metalelor prețioase în această dimineață, aurul tranzacționându-se plat. Printre mărfurile agricole, contractele futures la soia și grâu câștigă

Bitcoin a crescut cu 3,5% și a depășit rezistența psihologică de la nivelul de 100.000 USD, atingând un nou maxim istoric în apropiere pragului de 103.500 USD. Donald Trump l-a numit pe Paul Atkins, legat indirect de industria blockchain și a criptomonedelor, noul președinte al SEC

Rata șomajului în Elveția a fost de 2,6% față de prognoza de 2,7% și 2,6% anterior ajustat sezonier. Balanța comercială a Australiei în octombrie a fost mult peste așteptări la 5,95 miliarde AUD, față de estimările de 4,55 miliarde AUD și 4,61 miliarde AUD anterior. Vânzările cu amănuntul din Singapore au crescut cu 2,2% în noiembrie față de prognoza de 2,4% și 2,4% anterior

Astăzi, atenția investitorilor se va concentra pe datele din industria germană (9:00 ora României), datele privind vânzările cu amănuntul din Zona Euro (12:00 ora României), numărul cererilor de șomaj din SUA (15:30 ora României) și raportul Challenger privind dinamica concedierilor din economia SUA (14:30 ora României). Piața petrolului așteaptă reuniunea OPEC+ (01:30 ora României).

