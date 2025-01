Rezumatul dimineții (08.01.2025)

Indicii din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează cu un sentiment moderat, în ciuda vânzării de ieri pe piețele americane și a criptomonedelor. Indicii chinezi nu arată o direcție clară astăzi: CHN.cash și HK.cash sunt în scădere cu 0,40%, în timp ce CH50cash câștigă 0,15%.

Bursa japoneză înregistrează o ușoară creștere, indicele JP225 urcând cu 0,50%, până la 40.000 de puncte. Indicele SG20cash din Singapore câștigă 1,50%, în timp ce AU200cash din Australia scade cu 0,15%.

Contractele futures pe indicii europeni indică, de asemenea, o deschidere în creștere pentru sesiunea din Europa. Indicele german DAX câștigă 0,10%, indicele britanic UK100 crește cu 0,15%, iar indicele european EU50 se apreciază cu 0,15%.

Pe piața valutară, mișcările sunt limitate în prima parte a zilei. USD înregistrează o retragere minoră de 0,10% după câștigurile puternice de ieri. Yenul japonez pierde și mai mult, scăzând între 0,2-0,3%. Perechea USDJPY este în creștere cu 0,05%, la 158,0000. Printre câștigători, se remarcă dolarul canadian, care se apreciază cu aproximativ 0,1-0,3% față de alte valute.

Publicația cheie de astăzi va fi raportul ADP privind piața muncii din SUA.

Indicele de încredere a consumatorilor din Japonia, ajustat sezonier, pentru luna decembrie, a ajuns la 36,2, ușor sub nivelul de 36,4 din luna precedentă și nu a răspuns așteptărilor analiștilor.

Rata lunară a inflației din Australia a crescut la 2,3% în noiembrie (anterior 2,1%), ușor peste nivelul așteptat de 2,2%. În ciuda acestei creșteri marginale, inflația din Australia rămâne la limita superioară a intervalului țintă al Reserve Bank of Australia (RBA), susținând speranțele pentru o reducere a ratei încă din februarie.

Departamentul american al Apărării a anunțat ieri că a adăugat gigantul tehnologic chinez Tencent Holdings și producătorul de baterii CATL pe lista sa de companii despre care susține că colaborează cu armata chineză. Această măsură ar putea escalada și mai mult tensiunile dintre SUA și China.

Petrolul WTI continuă să se redreseze, câștigând 0,40% astăzi, la 74,75 dolari pe baril.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul de slăbiciune persistă. Vânzarea de ieri a fost declanșată de datele ISM mai bune decât se așteptau din SUA, în special de subindicele prețurilor, care a atins un nivel record. Ca urmare, piața criptomonedelor a înregistrat lichidări în cascadă ale pozițiilor long, care au fost dominante datorită faptului că Bitcoin a depășit din nou pragul de 100.000 USD.

