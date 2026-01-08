Rezumatul dimineții(08.01.2026)

Acțiunile din regiunea Asia-Pacific înregistrează rezultate mixte după o sesiune relativ negativă pe Wall Street, unde indicii S&P 500 și DJIA au scăzut de la niveluri record, iar președintele SUA, Donald Trump, și-a îndreptat atenția către industria imobiliară și cea de apărare, anunțând interzicerea achiziționării de case unifamiliale de către marii investitori instituționali și semnând un decret prezidențial care interzice achiziționarea de acțiuni în companii din industria de apărare. Trump a anunțat că nu va permite companiilor din domeniul apărării să plătească dividende sau să efectueze răscumpărări până când nu vor accelera producția de echipamente militare, nu vor crește investițiile în capacitatea de producție și nu vor reduce remunerațiile „excesive” ale directorilor executivi. Sursa: BatchData via Reuters În același timp, el a declarat că niciun manager din aceste companii nu ar trebui să câștige mai mult de 5 milioane de dolari pe an și că banii pentru investiții ar trebui să provină din dividende, răscumpărări și reduceri salariale, mai degrabă decât din fonduri guvernamentale sau îndatorări Trump a anunțat interzicerea fondurilor mari de a cumpăra case unifamiliale, ceea ce a dus la o scădere temporară de aproximativ 17 miliarde de dolari a capitalizării bursiere a Blackstone, dar fondurile „mega” reprezintă doar aproximativ 2-3% din toate tranzacțiile de pe piața caselor unifamiliale, ceea ce înseamnă că eliminarea acestui segment de cerere nu va modifica semnificativ prețurile, deoarece principala problemă a pieței este oferta foarte redusă, rezultată, printre altele, din proprietatea actuală a investitorilor și din ratele ridicate ale dobânzii. Ca răspuns la aceste comentarii ale președintelui SUA, acțiunile companiilor precum Lockheed Martin și Northrop Grumman au scăzut cu 3%, în timp ce acțiunile companiilor imobiliare precum Blackstone au scăzut cu până la 6%. În noiembrie, salariile reale din Japonia au scăzut cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut – cea mai puternică scădere din ianuarie – din cauza unei scăderi bruște a bonusurilor și a inflației ridicate persistente, care exercită o presiune suplimentară asupra puterii de cumpărare a gospodăriilor și complică planurile BOJ de înăsprire a politicii monetare. Piețele obligațiunilor au reflectat aceste tensiuni prin scăderea cererii pentru obligațiunile de stat japoneze (JGB) pe 30 de ani, în timp ce indicele Nikkei și-a extins pierderile sub 52.000 de puncte, pe fondul unei valuri de realizări de profituri în sectorul AI și al reapariției tensiunilor comerciale cu China, inclusiv o anchetă antidumping privind diclorosilanul japonez. Andrew Hauser de la RBA a confirmat retorica hawkish, evaluând inflația CPI din noiembrie ca fiind în linie cu așteptările și subliniind că inflația peste 3% este încă prea mare, ceea ce semnalează probabil sfârșitul reducerilor de rate în acest ciclu și menține riscul unei creșteri în februarie, susținând randamentele pe termen scurt și limitând slăbiciunea AUD în timpul sesiunii de astăzi. Pe piața valutară, monedele defensive, precum yenul japonez și francul elvețian, înregistrează astăzi cele mai bune performanțe. Pe de altă parte, observăm pierderi mari la perechile legate de AUD și NZD, care reacționează la slăbiciunea pieței mărfurilor. Argintul este în prezent în scădere cu 2,1%, în timp ce aurul este în scădere cu 0,4% pe fondul reducerii pozițiilor în zonele de vârf locale. Paladiul și platina înregistrează, de asemenea, pierderi semnificative. În același timp, prețurile petrolului WTI scad sub 56,5 dolari pe baril, continuând tendința descendentă pe termen lung. Bitcoin deschide sesiunea cu o scădere de aproape 1%. Situația este similară în cazul Ethereum, unde amploarea vânzărilor este în prezent similară

