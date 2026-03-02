Rezumatul zilei: Piețele nu se tem de conflict, evaluările se normalizează

Prima sesiune a săptămânii a înregistrat o creștere a volatilității, determinată în principal de izbucnirea războiului în Iran. Panica inițială pare să fi cedat rapid locul unui optimism prudent. Indicele Russell conduce creșterile, contractele futures pe indici fiind în creștere cu aproximativ 0,7% la închidere. Alte indici de referință de pe Wall Street se situează în jurul valorii de închidere anterioare. În ciuda normalizării parțiale a prețurilor pe măsură ce sesiunea a avansat, conflictul influențează în mod clar fluxurile de capital. Acțiunile legate de turism sunt sub presiune: companii aeriene, operatori de croaziere și agenții de turism. Câștigă companiile care beneficiază de producția și distribuția de petrol, precum și producătorii de sisteme de armament. În SUA, au fost publicate datele PMI și ISM privind producția. Sentimentul a fost susținut de rezultate peste așteptări. Indicatorul PMI a înregistrat 51,6 față de 51,2 așteptat. Indicatorul ISM a crescut la 52,4 față de așteptările de 51,7. O preocupare majoră este însă valoarea puternic inflaționistă a prețurilor industriale, care a sărit la 70,5. Donald Trump a comentat operațiunile militare în seara zilei. El a anunțat o escaladare a atacurilor aeriene asupra Iranului și a reiterat remarca ministrului apărării că SUA „nu exclude” o invazie terestră.

În Europa, investitorii au asistat la una dintre cele mai proaste sesiuni din ultimele luni, cu toți indicii principali în scădere cu peste 1%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Germania, unde DAX a scăzut cu până la 2,4%. Consecințele conflictului din Orientul Mijlociu sunt mult mai grave pentru Europa decât pentru SUA. Problema nu este doar creșterea prețurilor la petrol și gaze. Golful Persic este unul dintre principalele centre mondiale de prelucrare a aluminiului, iar acest metal este esențial pentru baza industrială a Europei. Indicatorii PMI au fost publicați și în Europa. Datele au depășit așteptările în Suedia (56,1), Germania (50,9), Franța (50,1) și Italia (50,6). Rezultate dezamăgitoare au venit din Polonia (47,1), Marea Britanie (51,7) și Elveția. Valoarea din Spania a fost, în general, în linie cu așteptările (50,0). În Germania, datele privind vânzările cu amănuntul au arătat o încetinire mai profundă decât se aștepta. În ianuarie (ajustat sezonier), vânzările au scăzut cu 0,9% față de 0,4% cât se aștepta.

Creșterea incertitudinii geopolitice și așteptările privind creșterea achizițiilor de petrol și gaze din SUA au determinat aprecierea dolarului cu 0,7% față de euro, cu 0,8% față de yen și cu 1,5% față de franc. Euro s-a depreciat, de asemenea, cu peste 0,5% față de lira sterlină.

În ceea ce privește materiile prime agricole, mișcarea târzie de săptămâna trecută se inversează. Prețul grâului a scăzut cu 3%, în timp ce prețul pentru cacao a crescut cu 3%.

Activitatea militară pe scară largă din jurul Strâmtorii Hormuz a împins prețurile petrolului la niveluri nemaiîntâlnite de la operațiunea „Midnight Hammer” de la mijlocul anului 2025. Creșterea inițială de peste 10% a fost ulterior redusă la 5-6%. Contractele futures pe gaze naturale au înregistrat, de asemenea, o scădere a câștigurilor de la 7% la 3%.

În ceea ce privește metalele prețioase, se observă o realizare a profiturilor în cazul argintului, care a scăzut cu peste 5%. Aurul a crescut cu 1%.

Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au dovedit a fi favorabile pentru criptomonede. Aproape toate tokenurile înregistrează câștiguri semnificative. Bitcoin a crescut cu 5%, depășind 68.000 de dolari. Ethereum a crescut, de asemenea, cu 5% și a revenit peste 2.000 de dolari. Solana a crescut cu peste 5% și se tranzacționează în jurul valorii de 87 de dolari la închidere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."