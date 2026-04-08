Rezumatul dimineții (08.04.2026)

Pe piețe, asistăm astăzi la o inversare a tendințelor din ultima lună. Trump a anunțat o pauză de două săptămâni în acțiunile militare pentru a permite negocierile cu Iranul. Piețele au reacționat extrem de pozitiv: prețurile petrolului au scăzut, dolarul american s-a depreciat, în timp ce acțiunile și aurul au înregistrat o creștere. Propunerea se bazează pe un plan iranian în 10 puncte considerat „viabil”.

Contractele futures pe indicii americani înregistrează creșteri între 2,50% și 3,10%, indicele dolarului USDIDX a scăzut cu 0,90%, aurul a crescut cu 2,26%, în timp ce țițeiul Brent și WTI au scăzut cu 10,30% și, respectiv, 12,80%, ajungând la 94 și 95 USD pe baril.

Iranul solicită, printre altele, ridicarea completă a sancțiunilor, menținerea influenței regionale și controlul asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz. Aceste condiții sunt considerate de SUA ca fiind dificil de acceptat. Diferențele dintre cele două părți subminează șansele unui acord durabil. Chiar dacă încetarea focului s-ar putea dovedi a fi o pauză tactică, reacția pieței a fost decisivă.

Chiar și în cazul unui armistițiu, traficul prin Strâmtoarea Hormuz ar putea rămâne limitat la 10–15 nave pe zi. Acest lucru ar implica blocaje continue și probleme de aprovizionare. Iranul ar putea, de asemenea, să introducă taxe și să controleze tranzitul. Acest lucru sugerează că majorarea ofertei ar putea rămâne limitată din punct de vedere structural.

Israelul a semnalat că încetarea focului nu se aplică operațiunilor sale din Liban. Autoritățile par reticente să se alinieze pe deplin procesului de dezescaladare dintre SUA și Iran.

Iranul a confirmat că negocierile vor avea loc la Islamabad pe 10 aprilie. Pakistanul acționează ca mediator cheie. Calendarul indică o fereastră îngustă pentru a ajunge la un acord. Rezultatul acestor negocieri va fi crucial pentru evoluția ulterioară a conflictului.

Vicepreședintele Fed, Jefferson, a subliniat riscurile crescânde de inflație, alături de slăbirea pieței muncii. Prețurile mai mari ale petrolului complică perspectivele politicii monetare. Fed dă semnale de răbdare și o probabilă menținere a ratelor.

Banca Centrală a Noii Zeelande a menținut ratele la 2,25%, dar a avertizat asupra creșterii inflației și încetinirii creșterii economice. Inflația ar putea ajunge la aproximativ 4,2% din cauza prețurilor mai mari la energie. Banca rămâne pregătită să majoreze ratele dacă presiunile inflaționiste persistă.

Salariile reale din Japonia cresc în cel mai rapid ritm din ultimii cinci ani, întărind argumentele în favoarea unor noi majorări ale ratei dobânzii de către BOJ.

Anthropic a suspendat lansarea publică a unui model avansat de AI din cauza riscurilor de securitate cibernetică. Modelul este capabil să detecteze vulnerabilități la o viteză fără precedent. Acesta este implementat selectiv pentru a consolida sistemele de apărare.

