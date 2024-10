Rezumatul dimineții (09.09.2024)

Piețele globale deschid săptămâna mixt. Piețele bursiere asiatice sunt în general în scădere, Nikkei din Japonia pierzând 0,8% iar indicele MSCI Asia-Pacific, excluzând Japonia depreciindu-se cu 1,2%. Contractele futures pe acțiunile americane și europene înregistrează câștiguri de aproximativ 0,5%.

Inflația de consum din China a accelerat în august la 0,6% YoY, cel mai rapid ritm din ultimele 6 luni, dar sub prognoza de 0,7%. Creșterea s-a datorat în mare parte costurilor mai ridicate ale alimentelor ca urmare a perturbărilor meteorologice, mai degrabă decât redresării cererii interne.

Indicele prețurilor de producție din China a scăzut cu 1,8% de la an la an în august, mai mult decât scăderea așteptată de 1,4% și cea mai mare scădere din ultimele 4 luni. Acest lucru indică presiuni deflaționiste continue în a doua cea mai mare economie a lumii.

Inflația de bază în China, excluzând prețurile alimentelor și combustibililor, a încetinit la 0,3% - cea mai scăzută din ultimii aproape 3,5 ani. Datele slabe privind inflația sporesc apelurile pentru măsuri suplimentare de stimulare economică.

Contractele futures pe petrol au crescut în primele ședințe de tranzacționare, WTI fiind în creștere cu 1,48% la 68,67 USD iar Brent avansând cu 1,39% la 72,05 USD. Creșterea este parțial atribuită unui potențial sistem de uragan care se apropie de coasta americană a Golfului

Pe piețele valutare, bahtul thailandez (THB) este cel mai slab performant, în scădere cu 1,0% față de dolarul american, în timp ce dolarul australian (AUD) își arată puterea ca fiind unul dintre cei mai buni performanți, în creștere cu 0,1% față de majoritatea monedelor majore. Yenul japonez (JPY) este, de asemenea, extrem de slab.

Dolarul se menține stabil, în timp ce yenul și-a redus o parte din recentele câștiguri de refugiu. Yuanul chinezesc onshore a slăbit cu 0,27%, la 7,1088 pe dolar, ca urmare a datelor slabe privind inflația.

Economia Japoniei a crescut într-un ritm ușor mai lent decât s-a raportat inițial în Q2, cu o expansiune anualizată de 2,9% față de estimarea preliminară de 3,1%. Consumul privat și cheltuielile de capital au fost revizuite în scădere.

România și Letonia, ambele membre NATO, investighează cazuri de drone rusești care s-au prăbușit după ce le-au încălcat spațiul aerian. Secretarul general adjunct al NATO a calificat incidentele drept „iresponsabile și potențial periculoase”, dar a declarat că nu există niciun indiciu privind un atac deliberat.

EURUSD este în scădere cu 0,1%. Argintul câștigă 0,3%, iar aurul este aproximativ plat. Sentimentul pe piața criptomonedelor a fost ușor pozitiv în weekend, cu câștiguri slabe; Bitcoin urcă 0,6% astăzi la 54.618 USD; Ethereum câștigă 0,5% la 2.285 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."