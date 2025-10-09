Rezumatul dimineții (09.10.2025)

Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Aspecte esențiale Contractele futures pe indicii Wall Street sunt stabile; dolarul se depreciază ușor

Procesul-verbal al ultimei reuni FOMC nu a influențat piețele

NATGAS scade înaintea raportului EIA privind stocurile

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează astăzi la un nivel aproximativ plat, în timp ce dolarul (USDIDX) scade cu 0,1%. Printre evenimentele cheie de pe agenda zilei se numără publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe BCE la ora 14:30 ora României, discursul lui Jerome Powell la 15:30 ora României. În jurul orei 12:00 ora României — înainte de deschiderea sesiunii pe Wall Street — PepsiCo va raporta rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, marcând efectiv începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare ale companiilor americane cu capitalizare mare.

Procesul-verbal al reuniuni FOMC din septembrie, publicat ieri, a arătat că Rezerva Federală a adoptat un ton prudent optimist față de creșterea economică . Oficialii Fed au revizuit în sus previziunile privind creșterea PIB-ului pentru perioada 2025-2028, semnalând o încredere crescândă în faptul că economia SUA poate menține ritmul de creștere pe măsură ce politica monetară se relaxează treptat.

Consensul politic indică o relaxare continuă, dar moderată — aproape toți participanții au susținut o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază în septembrie, în timp ce unii au preferat să nu se facă nicio modificare, iar unul a fost în favoarea unei reduceri mai profunde, de 50 de puncte de bază. Acest lucru indică intenția Fed de a echilibra sprijinirea creșterii economice cu menținerea controlului inflației .

Vigilența față de inflație rămâne esențială, în ciuda poziției mai moderate — participanții au recunoscut că riscurile de inflație persistă, dar au remarcat și riscurile crescânde de deteriorare a pieței muncii. Aceștia au convenit că instrumente precum facilitatea repo permanentă ar putea contribui la stabilizarea piețelor monetare în timpul procesului de înăsprire cantitativă.

Metalele prețioase rămân aproape de maximele recente; aurul a scăzut cu doar 0,1%, în timp ce argintul a crescut cu 0,5%. Criptomonedele sunt însă sub presiune — Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 122.000 USD, în scădere față de 125.000 USD anterior, iar Ethereum pierde aproape 2%.

Contractele futures pe gaz natural au scăzut cu aproape 1%. La 17:30 ora României, EIA va publica datele săptămânale privind stocurile, piața așteptându-se la o creștere a stocurilor semnificativă, de la 53 bcf la 77 bcf.

Donald Trump a reiterat că nu toți angajații federali vor primi salarii retroactive pentru perioada de închidere a guvernului , în timp ce IRS a anunțat că 46% din personalul său va fi concediat pe durata închiderii.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."