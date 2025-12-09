Rezumatul dimineții(09.12.2025)

Contractele futures pe indicii europeni și americani se tranzacționează mixt, ceea ce este o consecință directă a sentimentului slab care a predominat în timpul sesiunii asiatice.

RBA a menținut rata la 3,60%, așa cum era de așteptat, iar decizia și declarația au fost relativ echilibrate, ceea ce a determinat inițial scăderea AUD/USD.

Declarațiile doamnei Michelle Bullock au avut un ton “hawkish”, subliniind că scenariul presupune fie o pauză lungă, fie creșteri, fără posibilitatea unor reduceri, și indicând reuniunea din februarie ca fiind crucială în ceea ce privește noile date privind inflația. Piața anticipează deja aproape două creșteri pentru 2026.

Departamentul de Comerț al SUA va permite în curând exportul cipului H200 al Nvidia către China, potrivit portalului Semafor, care citează o persoană apropiată de acest subiect (sursa: Reuters). Acțiunile Nvidia au câștigat aproximativ 2,5% ieri pe fondul acestei știri.

Paramount Skydance a făcut o contraofertă pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery pentru 108,4 miliarde de dolari, depășind oferta anterioară a Netflix de 72 de miliarde de dolari. Acțiunile WBD și Paramount au crescut (cu 3,5% și, respectiv, 8%), în timp ce Netflix a pierdut aproximativ 4%. Paramount a fost determinată să depună o ofertă complet finanțată și simplificată de riscurile antitrust ale fuziunii Netflix și WBD, care au fost evidențiate chiar și de președintele SUA.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi semnalează în mod clar îngrijorarea crescândă a autorităților cu privire la slăbiciunea yenului, subliniind disponibilitatea acestora de a lua „măsuri adecvate” pe piața valutară, dacă este necesar.

La rândul său, Kazuo Ueda confirmă că scenariul BoJ începe să se materializeze: ratele reale ale dobânzii rămân foarte scăzute, piața muncii se restrânge, iar presiunile salariale și prețurile sunt în creștere, pregătind terenul pentru reduceri suplimentare ale amplorii relaxării monetare. Piața consideră că decizia din decembrie este practic o concluzie previzibilă, iar discuția se îndreaptă către cât de repede și în ce măsură BoJ își va normaliza politica în 2026.

Pe piața valutară largă, dolarul australian menționat anterior are cea mai bună performanță în urma deciziei RBA și a comentariilor doamnei Bullock. Pe de altă parte, yenul japonez este în mod clar slab. Perechea EURUSD câștigă ușor în această dimineață și se stabilizează în zona 1,1650.

În prezent, asistăm la o slăbiciune generalizată pe piața mărfurilor, care este o continuare a declinului de ieri. OIL.WTI este în prezent în scădere cu 0,4%, în timp ce NATGAS este în scădere cu 0,95%. În același timp, prețurile aurului sunt în scădere cu 0,17%, iar prețurile argintului sunt în scădere cu 0,25%.

Piața criptomonedelor este, de asemenea, dominată de o slăbiciune moderată. BTC este în prezent în declin cu 1,13% și se tranzacționează sub pragul de 90.000 de lire sterline.

În timpul sesiunii europene, singura publicație din calendar este balanța comercială germană, care nu ar trebui să aibă nicio semnificație nici pentru piață, nici pentru BCE. În timpul sesiunii americane, cele mai importante evenimente vor fi datele ADP și raportul JOLTS. Cu toate acestea, se pare că investitorii așteaptă cu cea mai mare nerăbdare decizia Fed de mâine și rapoartele NFP și CPI de săptămâna viitoare.

