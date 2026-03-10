Rezumatul dimineții (10.03.2026)

Indici: Contractele futures pe indici americani înregistrează o creștere de aproximativ 0,2% în urma sugestiilor lui Donald Trump privind sfârșitul războiului din Iran; contractele europene rămân sub presiune (EU50: -0,4%).

Războiul din Iran: Potrivit lui Donald Trump, războiul din Iran ar putea fi încheiat în curând, iar progresul SUA este deja semnificativ mai avansat decât planul de 4-5 săptămâni pregătit pentru operațiune. Președintele SUA a amenințat, de asemenea, Iranul că, dacă blochează fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, Statele Unite vor intensifica atacul cu intenția de a distruge complet țara.

Sesiunea asiatică: Creșterile domină regiunea Asia-Pacific pe fondul declarațiilor lui Donald Trump care sugerează sfârșitul apropiat al războiului din Iran. Sentimentul a fost susținut și de datele excelente privind exporturile din China. Indicele KOSPI crește cu până la 5,5%, ceea ce a forțat suspendarea temporară a tranzacționării. Indicele HSCEI din China crește cu aproximativ 1,5%, în timp ce Nikkei 225 crește cu 2,9%.

Creștere în Japonia: PIB-ul Japoniei pentru al patrulea trimestru al anului 2025 a fost revizuit de la 0,1% la 1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind toate estimările datorită cheltuielilor de investiții ale companiilor (+1,3% față de trimestrul anterior, față de prognoza de 0,2% față de trimestrul anterior) și cererii interne. Pentru prima dată în 13 luni, s-a înregistrat o creștere a salariilor reale (+1,4%), îmbunătățind puterea de cumpărare a gospodăriilor. Cota USDJPY își extinde scăderea cu 0,15%, pe măsură ce datele sporesc așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în Japonia.

Comerțul internațional al Chinei: Excedentul comercial al Chinei pentru perioada ianuarie-februarie 2026 a atins un nivel record de 213,62 miliarde USD (prognoză: 177,4 miliarde USD). Exporturile au crescut cu 21,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind semnificativ previziunile, în ciuda unei scăderi de 16,9% a comerțului cu SUA. Creșterea a fost determinată de comerțul cu UE (+19,9%) și ASEAN (+20,3%). În același timp, inflația a revenit la 1,3%. Datele solide sugerează că Beijingul ar putea să se abțină de la stimulente economice suplimentare pe termen scurt.

Politica monetară în Australia: Andrew Hauser de la RBA a anunțat o „dezbatere aprinsă” privind politica monetară la următoarea reuniune a băncii centrale, subliniind opiniile divergente din cadrul RBA și riscul ridicat și incert al unui șoc al prețurilor la energie cauzat de războiul din Iran. Pe lângă declarațiile lui Hauser, datele privind încrederea consumatorilor s-au îmbunătățit, de asemenea.

Forex: După corecția de ieri și o încercare de revenire la începutul sesiunii asiatice, indicele dolarului (USDIDX) se tranzacționează neschimbat în contextul incertitudinii privind durata războiului din Iran, consolidându-se după recentele creșteri. Îmbunătățirea apetitului pentru risc este semnalată de creșterile AUDUSD (+0,34%), deși acestea rezultă parțial din perspectivele încă agresive ale politicii RBA. EURUSD se tranzacționează neschimbat la 1,163.

Mărfuri: Țițeiul Brent și WTI înregistrează o revenire de 4% și, respectiv, 1,65% după volatilitatea record de ieri și o mișcare către 120 USD pe baril (în prezent: Brent la 93,60 USD). În timpul pauzei în creșterea dolarului, metalele prețioase înregistrează, de asemenea, creșteri; aurul crește cu 0,45% la 5.176 USD pe uncie, iar argintul crește cu 1,7% la 89,22 USD pe uncie.

Optimism în domeniul criptomonedelor: Bitcoin înregistrează o creștere de încă 1,9%, apropiindu-se din nou de nivelul psihologic de 70.000 USD; Ethereum crește cu 2% la 2.045 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."