Rezumatul dimineții (10.09.2025)

Contractele futures pe indicii americani și europeni încep ziua cu creșteri prudente ( US100 , US500 : +0,1%; EU50 și US30 fără variații).

Apple (AAPL.US) continuă scăderea de ieri în tranzacțiile după închiderea sesiunii(-0,1%) după lansarea seriei iPhone 17. Deși se așteaptă ca ultimele prețuri să susțină marjele (de exemplu, iPhone 17 Pro Max premium la 1.999 USD), investitorii rămân prudenți pe fondul concurenței din partea altor producători și al „întârzierii” generale a Apple în implementarea AI.

Donald Trump presează Uniunea Europeană să impună tarife de până la 100% asupra Chinei și Indiei pentru importul de petrol rusesc, potrivit Financial Times și CNBC . Președintele SUA a declarat, de asemenea, că este pregătit să răspundă cu aceeași măsură la orice sancțiuni impuse de UE. Administrația Trump este din ce în ce mai nemulțumită de lipsa de progrese în războiul din Ucraina și de aprofundarea relațiilor dintre Moscova, Beijing și New Delhi.

O instanță federală care se ocupă de cazul guvernatoarei Fed, Lisa Cook, împotriva lui Trump, a decis că aceasta poate rămâne în funcție și își poate îndeplini atribuțiile la Fed pe durata procesului. Decizia preliminară afectează eforturile administrației de a exercita o influență mai mare asupra componenței și activităților Fed.

Indicii din Asia-Pacific sunt în general în creștere, prelungind optimismul de ieri de pe Wall Street. Cele mai mari creșteri se înregistrează la Shanghai, în China și Hong Kong ( S20cash , CNH.cash , HK.cash : aproximativ +1,1%). Contractele futures japoneze Nikkei 225 sunt, de asemenea, în creștere ( JP225 : +0,45%), alături de S&P/ASX 200 din Australia ( AU200.cash : +0,35%). TAIEX din Taiwan a atins un nivel record (+1,4%), în timp ce Nifty 50 din India ignoră preocupările geopolitice (+0,6%).

Prețurile de consum din China au scăzut mai mult decât se aștepta în august (-0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de prognoza de -0,2% și 0% anterior), semnalând intensificarea presiunii deflaționiste. Inflația de bază (excluzând alimentele și energia) a crescut cu 0,9%. Cifra slabă reflectă efectele de bază, o scădere semnificativă a prețurilor alimentelor (-4,3%) și cererea slabă a consumatorilor care afectează bunurile durabile (-3,7%). Inflația PPI s-a stabilizat ușor (îmbunătățindu-se de la -3,6% la -2,9%).

Stocurile de țiței din SUA au crescut în mod neașteptat cu 1,25 milioane de barili săptămâna trecută, potrivit API (prognoză: -1 milion, anterior: +0,66 milioane). Brent și WTI crude futures înregistrează a treia sesiune consecutivă de creșteri (OIL: +0,8%), în timp ce NATGAS pare să se consolideze (-0,3%).

Dolarul american corectează ușor câștigurile de ieri față de majoritatea monedelor (USDIDX: -0,05%). Cele mai puternice sunt monedele din Antipozi ( AUDUSD , NZDUSD : +0,4%) și coroana norvegiană legată de petrol ( USDNOK : -0,1%). EURUSD se tranzacționează la un nivel stabil (1,171).

Aurul se redresează cu 0,4% după retragerea de ieri de la maximul istoric la 3.642 USD pe uncie; contractele futures pe argint sunt, de asemenea, în creștere (+0,5% la 41,07 USD pe uncie).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."