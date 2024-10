Rezumatul dimineții (10.10.2024)

Sesiunea de ieri de pe Wall Street a fost una dintre cele de mare succes. Dow Jones a câștigat 1% și s-a apropiat de maximele istorice, în timp ce S&P 500 a înregistrat a 44-a închidere record, în acest an. Contractele pe indicii americani sunt, de asemenea, în creștere ușoară în această dimineață

Dintre companiile BigTech, acțiunile Alphabet (Google) au fost cele mai slabe ieri, scăzând cu 1,5%, pe fondul riscului unei divizări nefavorabile a afacerilor, ca urmare a unei investigații a Departamentului de Justiție al SUA.

Piețele așteaptă raportul CPI din SUA pentru luna septembrie la 15:30 ora României.; așteptările indică 2,3% YoY (cea mai scăzută valoare din 2021) și 0,1% MoM precum și 3,2% YoY și 0,2% în citirea inflației de bază.

Minutele Fed de ieri nu au provocat nicio surpriză pe piețe. Dolarul american a continuat să se întărească, iar randamentele obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani au crescut la 4,07%, în creștere cu aproximativ 5 puncte de bază

Declarațiile membrilor Fed indică faptul că Rezerva Federală este pregătită să încetinească ritmul reducerilor dacă este necesar. Aceasta recunoaște riscuri mai mari de inflație, dar rămâne încrezătoare că inflația va aluneca constant către ținta de 2%, în timp ce economia și piața muncii rămân într-o formă solidă

Mary Daly de la Fed a indicat că una sau două reduceri de rate sunt probabile în acest an, în timp ce întreprinderile americane indică circumstanțe care favorizează o îmbunătățire moderată a sentimentului

Indicele Hang Seng din China își revine cu aproape 4% astăzi, după ce China a anunțat cumpărarea de obligațiuni ca metodă de stimulare a creșterii economice. De asemenea, PBoC a creat facilități speciale de swap pentru bănci, asigurători și fonduri

Datorită revenirii din China, indicele ASX din Australia a crescut cu 0,5%, deși creșterile din Asia au fost destul de reduse, deoarece atenția pieței s-a concentrat pe revenirea din China. Nikkkei a crescut cu 0,3%, în timp ce KOSPI a crescut cu 0,15%

Inflația PPI din Japonia în septembrie a crescut cu 2,8% față de prognoza de 2,3% și 2,5% în august. Creșterea de la o lună la alta s-a dovedit a fi staționară, fiind așteptată o scădere de -0,3%. Creditarea bancară din țară a crescut cu 2,7% în ritm anual. Cu toate acestea, yenul este departe de a se întări și se tranzacționează în jurul valorii de 149,4, câștigând 0,11%

Aurul și argintul câștigă ușor în intervalul 0,2 - 0,3%, în timp ce paladiul și platina se tranzacționează aproape de o revenire de 1,5%. Mărfurile agricole sunt în mare parte tranzacționate în creștere, cu grâul câștigând peste 1,7% și bumbacul un 0,4% simbolic. Mâine, investitorii vor afla raportul actualizat al USDA WASDE privind estimările cererii și ofertei, care ar putea crește volatilitatea pe piața materiilor prime agricole.

Petrolul Brent, susținut de câștigurile din China, câștigă 0,6% peste 77 de dolari pe baril. Sentimentul pieței cripto este în mod constant slab, Bitcoin tranzacționându-se sub 62.000 USD.

Rapoartele de ieri indică faptul că Joe Biden cu președintele israelian Netanyahu au avut o conversație constructivă și importantă privind răspunsul la Iran și escaladarea în Orientul Mijlociu; câteva momente mai târziu, Washingtonul a indicat că o repetare a tragediei din Gaza, în zona libaneză nu se va întâmpla, ceea ce putem percepe ca o încercare de dezescaladare

OpenAI se așteaptă să atingă profitabilitatea în 2029, dar până atunci se așteaptă ca pierderile totale să fie de peste 44 de miliarde de dolari

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."