Rezumatul dimineții (10.12.2025)

Sesiunea americană s-a încheiat mixt: Dow Jones a scăzut cu 0,3%, S&P 500 cu 0,09%, în timp ce NASDAQ a crescut cu 0,13%. Cel mai bun performer a fost Russell 2000, care a crescut cu 0,21%, deși, în ciuda unui nou record intraday, nu a reușit să închidă la un nivel record.

Reuniunea FOMC de astăzi atrage întreaga atenție a pieței, care se află într-o stare clară de așteptare de la începutul săptămânii. Așteptările privind decizia Fed de astăzi se concentrează nu numai pe nivelul ratei dobânzii, ci în primul rând pe tonul declarației și pe noile proiecții, care au scopul de a indica ritmul reducerilor viitoare.

Majoritatea piețelor anticipează o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, până la 3,75%.

Ieri, Kevin Hassett, unul dintre favoriții pentru funcția de președinte al Fed, a declarat că Rezerva Federală are încă un spațiu considerabil pentru reduceri suplimentare ale ratei dobânzii, care ar putea depăși standardul de 25 de puncte de bază. El a subliniat că deciziile ar trebui să se bazeze pe date.

În octombrie, numărul locurilor de muncă disponibile în SUA a crescut ușor la 7,67 milioane, comparativ cu 7,66 milioane în septembrie, indicând faptul că cererea de forță de muncă rămâne relativ ridicată, deși creșterea este moderată și semnalează o activitate lentă de recrutare în economie.

În noiembrie, inflația CPI din China a crescut cu 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând cea mai rapidă creștere anuală din martie 2024 și în conformitate cu așteptările. Cu toate acestea, în ritm lunar, CPI a scăzut cu 0,1%, iar deflația profundă a producătorilor arată că economia se confruntă în continuare cu o cerere slabă și presiuni deflaționiste în sectorul industrial.

Inflația CPI din China pentru luna noiembrie a fost în conformitate cu așteptările, dar valoarea lunară a fost slabă, la fel ca și PPI. Combinat cu noi semnale privind posibile stimulente economice și rapoarte privind reducerea ratei rezervelor minime obligatorii (RRR), acest lucru creează o perspectivă interesantă pentru 2026, mai ales că recentele operațiuni de marcare a profiturilor au exercitat presiuni asupra piețelor de acțiuni din China.

În octombrie, aproximativ 2.400 de migranți neti au sosit în Noua Zeelandă, indicând o creștere moderată, dar constantă a populației țării.

Pe piața metalelor prețioase, argintul a atins astăzi un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată 60 de dolari pe uncie. Această creștere este determinată de oferta globală limitată, de creșterea cererii industriale și de interesul sporit al investitorilor. Aurul, între timp, rămâne în jurul valorii de 4.200 de dolari.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin se menține în prezent în jurul valorii de 92.600 de dolari, în timp ce Ethereum se situează în apropierea valorii de 3.320 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."