Rezumatul dimineții (11.03.2026)

Armata SUA a raportat distrugerea a 16 nave iraniene destinate amplasării de mine în apropierea Strâmtorii Hormuz, pentru a preveni perturbarea transportului maritim. Președintele Trump a avertizat Iranul să nu încerce să mineze ruta.

Piața petrolului rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) ia în considerare cea mai mare eliberare coordonată de rezerve strategice de petrol din istorie. Volumul planificat ar depăși cele 182 de milioane de barili eliberate în timpul crizei ruso-ucrainene din 2022.

Un alt vas container a raportat pagube cauzate de un atac cu rachete în apropierea Emiratelor Arabe Unite, lângă Strâmtoarea Hormuz. Incidentul evidențiază amenințarea crescândă la adresa rutelor comerciale.

Piețele bursiere asiatice au crescut în ciuda tensiunilor geopolitice. Indicele Nikkei (JP225) din Japonia a câștigat peste 2%, depășind nivelul de 55.000 de puncte, în timp ce sectorul tehnologiilor energetice noi din China a crescut cu peste 3%. Indicele chinez CH50cash câștigă 1,30%.

Comentariile “hawkish” ale viceguvernatorului RBA, Andrew Hauser, au crescut așteptările privind înăsprirea politicii monetare. Mai multe bănci importante prevăd acum creșteri ale ratei dobânzii atât în martie, cât și în mai. Schimbarea așteptărilor provine din îngrijorarea că creșterea prețurilor petrolului ar putea determina o nouă creștere a inflației.

Comentariile susțin dolarul australian, care este una dintre cele mai puternice monede de pe piața valutară în prezent.

Perechea AUDUSD câștigă 0,80%, atingând niveluri nemaiîntâlnite de la jumătatea anului 2022. Mișcarea este determinată de creșterea așteptărilor privind majorarea ratei dobânzii RBA și îmbunătățirea perspectivelor macroeconomice.

Economiștii se așteaptă în mare măsură ca Banca Japoniei să mențină ratele dobânzilor neschimbate la următoarea sa reuniune. În același timp, majoritatea previziunilor indică o creștere a ratelor până la 1% până la jumătatea anului 2026. Piața preconizează în prezent primele posibile creșteri încă din aprilie sau iunie.

Astăzi, va fi publicat raportul lunar CPI din SUA pentru luna februarie. Goldman Sachs prognozează o creștere de 0,17% MoM a indicelui de bază, sub consensul pieței. Banca se așteaptă ca inflația anuală de bază să se situeze în jurul valorii de 2,42%. Scăderea prețurilor mașinilor second-hand și încetinirea creșterii costurilor locuințelor ar putea contribui la limitarea presiunii inflaționiste.

Creșterea prețurilor petrolului nu va fi încă vizibilă în raportul din februarie.

Oracle înregistrează o creștere de 8,70% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru fiscal. Compania a înregistrat rezultate mai bune decât se aștepta, datorită cererii puternice de servicii cloud. Veniturile au atins 17,19 miliarde USD, depășind previziunile, iar marjele operaționale au fost, de asemenea, mai mari. Valoarea contractelor în portofoliu (RPO) a crescut la 553 miliarde USD, indicând o cerere puternică în viitor. Compania și-a majorat previziunile de venituri la 90 miliarde USD.

