Rezumatul dimineții(12.02.2026)

Contractele futures pe indicii americani înregistrează creșteri moderate, în urma datelor pozitive privind piața muncii din SUA publicate ieri (US100: +0,1%; US500: +0,15%).

În ianuarie, deficitul bugetar al SUA a fost mai mic decât în anul precedent, parțial datorită veniturilor mai mari din tarife. Taxele vamale au totalizat 30 de miliarde de dolari în ianuarie și 124 de miliarde de dolari de la începutul anului fiscal, în creștere cu 304% față de 2025. Cu toate acestea, decizia așteptată a Curții Supreme privind tarifele ar putea opri colectarea acestora, în timp ce creșterea costurilor serviciului datoriei și lipsa unui scenariu de reducere rapidă a ratelor continuă să afecteze finanțele publice.

Camera Reprezentanților din SUA a votat în favoarea eliminării tarifelor impuse de președintele Donald Trump asupra Canadei, marcând o rară reacție bipartidică împotriva autorității executive în domeniul comerțului. Cu toate acestea, măsura necesită încă aprobarea Senatului SUA și semnătura lui Trump pentru a intra în vigoare.

Optimismul predomină în regiunea Asia-Pacific după raportul puternic NFP din SUA de ieri. Indicele MSCI Asia Pacific a atins un nou maxim istoric. Nikkei din Japonia (+0,25%) și KOSPI din Coreea de Sud (+2,8%) au atins, de asemenea, recorduri la începutul sesiunii de astăzi, impulsionate de acțiunile din sectorul tehnologic. CHN.cash și HK.cash au crescut cu 0,7% pentru a doua zi consecutivă.

Mercedes-Benz a raportat o scădere mai mare decât se aștepta, de 57%, a profitului operațional din 2025, până la 5,8 miliarde de euro, sub prognoza de 6,6 miliarde de euro și în scădere față de 13,6 miliarde de euro în anul precedent. Veniturile au scăzut cu 9%, până la 132,2 miliarde de euro. Compania se confruntă cu o concurență acerbă în China, tarife și efecte valutare negative. Marja sa pentru autoturisme s-a situat la 5%. Pe termen mediu, compania vizează marje de 8-10% prin noi modele și reduceri de costuri.

Indicele dolarului (USDIDX) se redresează cu 0,1%, întrerupând seria recentă de pierderi pe fondul datelor solide NFP, care reduc necesitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA. Dolarul australian supra-cumpărat înregistrează cea mai mare scădere (AUDUSD: -0,15%). EURUSD a scăzut cu 0,1% până la 1,186.

Petrolul Brent și WTI înregistrează o ușoară corecție (aproximativ -0,3%) după creșterile de ieri, rămânând în tendința ascendentă actuală. Gazul natural a scăzut cu 1,2%.

Metalele prețioase sunt în retragere pe fondul îmbunătățirii apetitului pentru risc și al datelor economice solide din SUA. Aurul a scăzut cu 0,6%, la 5.050 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 1,2%, la 83,40 USD pe uncie.

Bitcoin se tranzacționează la un nivel stabil, de 67.070 USD, în timp ce Ethereum a înregistrat un câștig de 1,2%, la 1.976 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."