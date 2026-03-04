Rezumat zilei – Indicii revin pe fondul așteptărilor piețelor petroliere privind evoluțiile viitoare

Indicatorul ISM privind sectorul serviciilor din februarie: Indicele a urcat la 56,1 puncte (cel mai ridicat nivel din mijlocul anului 2022), depășind semnificativ așteptările. Un aspect crucial este că subindicele Prețuri plătite a scăzut la cel mai mic nivel din ultimul an, sugerând o răcire a presiunilor inflaționiste în sectorul serviciilor. Această scădere a contrastat puternic cu subindicele prețurilor raportat recent în raportul ISM din sectorul manufacturier.

Piața muncii (raportul ADP): Sectorul privat a creat 63.000 de locuri de muncă în februarie, cea mai bună performanță din iulie 2025 și un semn de reziliență înaintea raportului oficial NFP de vineri.

Reacția Wall Street: Indicele US100 a crescut cu 1,8% , iar indicele US500 cu 1% , recuperând cea mai mare parte a pierderilor din sesiunea anterioară. Fundamentele economice solide au compensat anxietățile geopolitice, susținute de speranțele emergente că actualul conflict nu va fi atât de îndelungat pe cât a sugerat Donald Trump, care a prezis recent că acesta ar putea dura câteva săptămâni.

Retragerea prețului petrolului: Țițeiul WTI a crescut cu aproximativ 0,2% până la aproximativ 75 USD pe baril , reducând câștigurile anterioare, în timp ce țițeiul Brent a scăzut cu aproximativ 0,3%. Investitorii încep să ia în considerare posibilitatea unui conflict mai scurt. În schimb, Iranul a afirmat că a țintit deja 10 tancuri și intenționează să tragă asupra oricărei nave, indiferent de pavilionul acesteia, care susține Israelul.

Evoluții militare: Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că SUA și Israelul sunt pe punctul de a obține superioritatea aeriană totală asupra Iranului, facilitând lovituri mai adânci în interiorul țării.

Semnalele diplomatice: Iranul a negat rapoartele privind orice încercări de a negocia încetarea războiului cu SUA, o mișcare care menține o volatilitate ridicată în complexul de mărfuri.

Stocurile de petrol din SUA: Datele au arătat o altă creștere semnificativă a stocurilor de țiței, combinată cu o scădere a stocurilor de benzină, indicând faptul că cererea de combustibil rămâne robustă.

Bitcoin depășește 73.000 de dolari: Criptomoneda a atins noi maxime locale, impulsionată de îmbunătățirea sentimentului și de sprijinul politic reînnoit.

Sprijinul lui Trump: Donald Trump a criticat public băncile pentru că au sufocat inovația în domeniul criptomonedelor (în special stablecoin-urile) și și-a arătat sprijinul pentru Clarity Act .

Raliul acțiunilor criptomonedelor: Coinbase (COIN): A crescut cu peste 14% în urma unei întâlniri private între CEO-ul Brian Armstrong și președintele Trump. MicroStrategy (MSTR): A câștigat 11% , profitând de impulsul redresării Bitcoin. Circle (CRCL): A crescut cu aproape 3,5% pe fondul optimismului privind reglementarea pieței monedelor stabile.

Broadcom (AVGO) Perspective: Investitorii așteaptă raportul privind veniturile Broadcom după închiderea bursei, cu un amestec de teamă și speranță. Compania servește ca un barometru critic pentru cererea de cipuri AI dincolo de Nvidia. Așteptările sunt ridicate, în special după comentariile miliardarului Leo KoGuan, care a declarat că „AI nu este o bulă, este doar începutul”, ceea ce a ridicat astăzi sectorul semiconductorilor (Nvidia +1,1%).

