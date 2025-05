Rezumatul dimineții (12.05.2025)

Indicii americani au scăzut vineri pe fondul așteptărilor privind negocierile comerciale dintre China și SUA ( DJIA : -0,3%, S&P 500 : -0,07%, Russell 2000 : -0,16%, Nasdaq neschimbat).

După un weekend de discuții la Geneva, niciuna dintre părți nu a anunțat decizii concrete. Cu toate acestea, comentariile privind un „prim pas important” din partea premierului chinez și „progresele semnificative” din partea secretarului Trezoreriei SUA alimentează optimismul la începutul săptămânii. Scott Bessent a anunțat că o declarație comună pe această temă va fi publicată astăzi.

La 15 mai, la Istanbul, Vladimir Putin a propus reluarea negocierilor de pace cu Ucraina fără condiții prealabile. Volodymyr Zelensky a răspuns că îl va aștepta personal pe președintele rus în capitala Turciei.

Indicii din regiunea Asia-Pacific încep săptămâna în teritoriul pozitiv. Creșteri au fost observate pentru HSCEI din China (+0,8%), Nikkei 225 (+0,2%), Kospi (+0,7%), și indicele S&P/ASX 200 din Australia(+0,15%).

Indicele indian Nifty 50 a crescut cu aproape 3% în urma anunțului de încetare a focului între India și Pakistan. Discuțiile de pace au fost mediate de administrația americană.

Inflația CPI din aprilie în China a rămas stabilă la -0,1%, conform previziunilor. Inflația PPI a scăzut mai mult decât se aștepta, de la -2,5% la -2,7% (prognoză: -2,6%).

Companiile farmaceutice din regiunea Asia-Pacific înregistrează pierderi după ce Donald Trump a anunțat că va semna un ordin executiv care impune ca medicamentele din SUA să fie vândute la cel mai mic preț oferit de orice țară sau furnizor. Președintele a estimat reduceri ale prețului medicamentelor de 30-80%, deși experții pun la îndoială fezabilitatea (domeniul de aplicare legal) punerii în aplicare a unei astfel de măsuri.

Pe piața valutară: dolarul american se întărește față de monedele „de refugiu” precum yenul și francul ( USDJPY : +0,45%, USDCHF : +0,38%). Euro este sub presiune din cauza optimismului legat de contractele futures pe indicii americani ( EURUSD : -0,22% până la 1,1225), iar lira sterlină este, de asemenea, în retragere ( GBPUSD : -0,2%). Monedele de la Antipozi se apreciază ( AUDUSD , NZDUSD : +0,25%).

Aurul scade ca răspuns la semnele de stabilizare geopolitică și la creșterea apetitului pentru risc (-1,5%, la 3.275 USD/uncie), urmat de argint (-1,05%, la 38,82 USD/uncie).

Petrolul Brent și WTI câștigă 0,6% și, respectiv, 0,65%, pe fondul speranțelor de dezescaladare a războiului comercial dintre China și SUA.

Criptomonedele sunt supuse unei corecții: Bitcoin este în scădere cu 0,5% la 103.780 USD, iar Ethereum este în scădere cu 0,6% la 2.495 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."