Rezumatul dimineții (12.11.2024)

Începutul săptămânii pe piețele financiare internaționale a fost marcat de creșteri uriașe în sectorul criptomonedelor. Bitcoin se tranzacționează în prezent la 89.000 de dolari, un nou maxim istoric, iar Ethereum se tranzacționează în zona de 3.300 de dolari, cel mai ridicat nivel din luna iulie a acestui an. Cu toate acestea, aceste criptomonede majore și-au încetinit impulsul ascendent în această dimineață și sunt tranzacționate în apropierea nivelurilor de închidere de ieri. Să ne amintim că Bitcoin se tranzacționa ieri cu până la 10% mai sus. Printre alte criptomonede, Dogecoin iese în evidență într-un mod special, câștigând astăzi 25%. Calendarul macro pentru sesiunea de astăzi include mai multe publicații interesante. Acestea vor include datele germane privind inflația, un raport de pe piața muncii din Marea Britanie, datele ZEW din Germania și o serie de discursuri ale bancherilor Fed în cursul serii. Piețele asiatice înregistrează în mare parte scăderi astăzi. O combinație între un context economic incert în China, unde piața încă așteaptă o îmbunătățire reală a programelor de stimulare în vigoare, și îngrijorările legate de tarifele ridicate impuse comerțului chinez determină scăderea principalilor indici bursieri din regiune. Hang Seng pierde în prezent mai mult de 3%, Nikkei 225 este în scădere cu 0,6%, iar KOSPI din Coreea pierde aproape 1,9%. În China, au apărut noi informații cu privire la posibile reglementări suplimentare. Autoritățile locale elaborează o propunere care ar permite marilor orașe, precum Shanghai și Beijing, să reducă taxa pe acte pentru cumpărătorii de proprietăți la doar 1%, comparativ cu rata actuală de până la 3%. Încrederea consumatorilor din Australia a crescut în noiembrie, deoarece aceștia au crezut în reducerile ratelor dobânzilor operate de RBA și în impactul acestora asupra pieței. Încrederea în mediul de afaceri a crescut, de asemenea, în sondajul din octombrie al National Australia Bank. Cu toate acestea, condițiile de afaceri au rămas neschimbate. Majoritatea piețelor își mențin sentimentul observat în ultimele sesiuni. În tot acest timp, dolarul continuă să se descurce relativ bine, împingând astfel în jos prețurile metalelor prețioase și ale petrolului. Prețurile argintului sunt deja în scădere cu peste 1,2% astăzi și au alunecat sub media mobilă exponențială de 100 de zile. Harta volatilității observate în prezent pe piața valutară. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

