Rezumatul zilei: Creșterea surprinzătoare a inflației PPI susține dolarul american 📈

Wall Street a înregistrat o scădere după ce datele privind inflația PPI peste așteptări, au temperat așteptările investitorilor cu privire la evoluția reducerilor dobânzilor în SUA. Indicele Russell 2000 al companiilor cu capitalizare mică (US2000: -2%) a înregistrat cele mai mari pierderi, urmat de Dow Jones (US30: -0,5%), S&P 500 (US500: -0,2%) și Nasdaq (US100: -0,1%).

Rezistența relativă a indicelui US100 se datorează optimismului privind companiile mega-capitalizate din sectorul tehnologic (Netflix: +2,8%, Amazon: +2,6%, Alphabet: +0,8%, Microsoft: +0,75%, Intel: +0,15%).

Inflația prețurilor de producție (PPI) a revenit după o lună iunie moderată, crescând de la 2,4% la 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoza: 2,5%), în timp ce indicatorul de bază a atins 3,7% (cel mai ridicat nivel din aprilie 2025). Cele mai mari contribuții la acest indicator au avut prețurile legumelor, combustibilului pentru încălzire, distilatelor, motorinei, produselor electronice și deșeurilor de oțel și fier.

Creșterea inflației la producători a generat o revenire a randamentelor obligațiunilor americane pe 10 ani, care au câștigat astăzi aproape 6 puncte de bază.

Potrivit lui Alberto Musalem, președintele Băncii Rezervei Federale din St. Louis, este prea devreme pentru a vorbi despre o reducere a ratei dobânzii în septembrie, iar datele actuale nu justifică reducerea de 50 de puncte de bază propusă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Al doilea factor cheie al pieței care determină volatilitatea actuală este anticiparea discuțiilor dintre Trump și Putin cu privire la războiul din Ucraina. Scenariul unui anunț surprinzător de încetare a focului rămâne subevaluat de piață (37%), astfel încât o surpriză ar putea schimba semnificativ situația tranzacțiilor în anumite sectoare. Întâlnirea este programată să aibă loc mâine la ora 23:30 ora României.

Pe piața valutară, asistăm în principal la o revenire a dolarului, pe fondul unor așteptări mai puțin optimiste privind politica Fed (USDIDX: +0,55%). Monedele din Antipozi înregistrează cele mai slabe performanțe (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -1,1%), în timp ce yenul (USDJPY: +0,3%), francul (USDCHF: +0,4%) și lira sterlină (GBPUSD: -0,4%) arată cea mai puternică rezistență. EURUSD a scăzut cu 0,6%, până la 1,163.

În al doilea trimestru al anului 2025, economia Zonei Euro a încetinit semnificativ, deși a reușit să mențină o creștere pozitivă. Conform datelor Eurostat, PIB-ul întregului bloc a crescut cu 0,1% pe bază trimestrială, confirmând estimările anterioare. Un semnal îngrijorător a venit din sectorul industrial. În iunie, producția industrială din Zona Euro a scăzut cu până la 1,3% față de luna precedentă, în timp ce economiștii se așteptau la o scădere ușor mai mică (-1,0%). În ciuda slăbirii sectorului industrial, ocuparea forței de muncă în Zona Euro a crescut, de asemenea, cu 0,1% în al doilea trimestru, sugerând că piața muncii rămâne rezistentă.

Îmbunătățirea sentimentului față de dolar a dus la scăderi mai mari ale prețurilor aurului și argintului. AURUL a scăzut astăzi cu 0,57% în cursul zilei, în timp ce ARGINTUL a scăzut cu 1,36%.

Creșterea stocurilor de gaze naturale din SUA a dus la scăderea temporară a prețurilor NATGAS, dar scăderile inițiale au fost rapid șterse, iar marfa înregistrează în prezent o creștere de 0,36%.

Pesimismul este generalizat pe piața criptomonedelor: Bitcoin a scăzut cu 4%, până la 118.000 USD, Ethereum a scăzut cu 3,3%, până la 4.560 USD, iar contractele Dogecoin (-7,9%), Polygon (-5,8%) și Ripple (-5,8%) sunt, de asemenea, în teritoriul negativ.

