Rezumatul dimineții (12.11.2025)

Aspecte esențiale Contractele futures pe indicii americani se redresează după o sesiune mixtă determinată de slăbiciunea acțiunilor Nvidia.

Prețurile petrolului scad pe fondul reducerii comenzilor de țiței rusesc de către India.

Slăbiciunea yenului japonez alimentează îngrijorările cu privire la o potențială intervenție valutară.

Wall Street a înregistrat ieri o sesiune mixtă, pe fondul scăderii cu 3% a acțiunilor Nvidia, care a determinat mutarea capitalului către companii mai tradiționale. Indicele Dow Jones a câștigat aproape 1,2%, atingând un nou maxim istoric, în timp ce Nasdaq a închis în scădere (-0,3%).

În prezent, contractele futures pe indicii cheie se tranzacționează la un nivel mai ridicat, susținute de așteptările legate de votul Camerei Reprezentanților din SUA asupra unui proiect de lege care ar putea pune capăt închiderii guvernamentale de durată record (US100: +0,3%, US500: +0,2%, EU50: +0,1%).

Ultimele date săptămânale ADP au arătat o scădere medie de 11.250 de locuri de muncă pe săptămână în ultimele patru săptămâni, în ciuda unui rezultat pozitiv înregistrat în urmă cu două săptămâni (+14.250).

În regiunea Asia-Pacific, sentimentul rămâne mixt. HK.cash și CNH.cash au crescut cu aproximativ 0,35-0,4%, susținute de o revenire a acțiunilor din sectorul tehnologic și de optimismul din sectoarele ciclice. JP225, însă, se tranzacționează în scădere, afectat de vânzarea masivă a acțiunilor SoftBank după ce aceasta și-a vândut participația în Nvidia.

Contractele futures pentru țițeiul Brent și WTI au scăzut cu aproximativ 0,3% după ce majoritatea rafinăriilor indiene au oprit achizițiile de petrol rusesc pentru luna decembrie, în urma sancțiunilor impuse de SUA asupra Rosneft și Lukoil. Numai IOC și Nayara Energy, deținută parțial de Rosneft, au plasat comenzi. IOC a cumpărat 3,5 milioane de barili de la furnizori nesancționați și intenționează să înlocuiască aprovizionarea din Rusia cu importuri din Orientul Mijlociu și SUA.

Potrivit lui A. Hauser de la RBA, banca centrală încă dezbate cât de restrictivă ar trebui să rămână politica monetară în contextul recentei reveniri a inflației în Australia. Cu toate acestea, Hauser a atenuat tonul hawkish, menționând că „nu există un nivel al șomajului care să mulțumească RBA”.

Pe piața valutară, indicele dolarului este stabil după scăderea de 0,2% de ieri; yenul japonez continuă să se deprecieze, USDJPY apropiindu-se de nivelul psihologic de 155, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o potențială intervenție valutară. AUD rămâne cea mai puternică monedă din G10, susținută de o RBA agresivă și de apetitul crescut pentru risc (AUDUSD: +0,17%). EURUSD este ușor mai jos după creșterea de 0,25% de ieri, situându-se în prezent la 1,158.

Aurul șterge câștigurile de ieri, în scădere cu 0,25% la 4.116 dolari pe uncie, în timp ce argintul crește cu încă 0,5% la 51,53 dolari pe uncie.

Optimismul domină piața criptomonedelor: Bitcoin crește cu 0,47% la 103.570 dolari, iar Ethereum crește cu 0,5% la 3.452 dolari.

