Rezumatul dimineții(14.11.2025)

Tranzacțiile din regiunea Asia-Pacific se desfășoară într-o atmosferă negativă, în urma vânzărilor masive de ieri de pe Wall Street. Indicii chinezi înregistrează scăderi de aproximativ 1,50-1,80%, KOSPI din Coreea de Sud pierde peste 3,00%, iar JP225 din Japonia scade cu 1,75%.

Cea mai slabă monedă din prima parte a zilei este lira sterlină, care se depreciază după suspendarea majorării impozitului pe venit.

Prim-ministrul Keir Starmer și ministrul de finanțe Rachel Reeves au renunțat la planurile de majorare a impozitului pe venit înaintea bugetului programat pentru 26 noiembrie, lăsând un deficit fiscal de aproximativ 30 de miliarde de lire sterline.

Pe de altă parte, printre cele mai puternice monede se numără dolarul neozeelandez.

Indicatorul PMI din octombrie a crescut la 51,4 (de la 50,1), iar RBNZ a confirmat relaxarea restricțiilor privind raportul împrumut/valoare (LVR) pentru creditele ipotecare începând cu 1 decembrie.

Petrolul WTI câștigă 1,40% după un atac ucrainean asupra unui terminal rus. Un atac cu drone a avariat terminalul petrolier din portul Novorossiysk, care gestionează aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi.

Un înalt oficial american a raportat progrese în direcția reducerii tarifelor la importurile din Elveția, în așteptarea aprobării de către președintele Trump.

New York Times raportează că administrația pregătește scutiri tarifare țintite pentru a atenua inflația alimentară. Aceasta face parte din eforturile guvernului de a reduce costul vieții.

Prețurile locuințelor noi din China au scăzut cu 0,45% MoM, iar prețurile locuințelor existente au scăzut cu 0,66% MoM. Scăderea multianuală afectează consumul. Producția industrială în octombrie a crescut cu 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut (sub previziuni), vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,9%, investițiile în active fixe au scăzut cu 1,7% de la începutul anului, iar șomajul a rămas la 5,1%.

PBoC a stabilit cursul USDCNY la cel mai ridicat nivel din octombrie 2024.

Un nou acord între SUA și Coreea de Sud include reduceri semnificative ale tarifelor și investiții coreene importante. Seulul a anunțat măsuri de stabilizare a wonului după ce acesta a coborât la cel mai redus nivel din ultimele 7 luni. Nu lipsesc speculațiile privind intervenția valutară.

Amazon și Microsoft au susținut Gain AI Act — reglementări care limitează exportul cipurilor avansate Nvidia către China.

Piața criptomonedelor a continuat să scadă, în urma sentimentului general de aversiune față de risc și a știrilor politice negative. Bitcoin s-a depreciat atingând la cel mai mic nivel din mai 2025, la aproximativ 96.000 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."