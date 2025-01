Rezumatul dimineții (15.01.2025)

Piețele asiatice s-au tranzacționat ușor în creștere miercuri, investitorii așteptând datele cheie privind inflația din SUA. Indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 0,3%, în timp ce CSI 300 din China a scăzut cu 0,2%. Sentimentul regional a rămas moderat, SET din Thailanda scăzând cu peste 1%, iar KLCI din Malaezia a scăzut cu 0,7%.

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost arestat într-o operațiune desfășurată înainte de ivirea zorilor în urma tentativei eșuate de instaurare a legii marțiale din decembrie. Indicele KOSPI a rămas rezistent, crescând cu 0,3%, deoarece se așteaptă ca Banca Coreei să reducă ratele cu 25bps joi, pe fondul provocărilor economice și al incertitudinii politice.

Yenul japonez s-a întărit cu 0,4% după ce guvernatorul BOJ, Ueda, a indicat posibile creșteri ale ratei la reuniunea de săptămâna viitoare, citând perspectivele pozitive de creștere a salariilor. BOJ a pus capăt ratelor negative în martie anul trecut și a majorat ratele la 0,25% în iulie, piețele preconizând în prezent o înăsprire suplimentară, în condițiile în care inflația rămâne peste 2%.

SUA planifică controale suplimentare la exportul de cipuri care vizează TSMC și alți producători pentru a restricționa fluxul de semiconductoare avansate către China, adăugându-se măsurilor existente ale administrației Biden. Noile reglementări vizează intensificarea controlului asupra clienților chinezi cu potențiale legături militare.

TikTok a anunțat că intenționează să își închidă aplicația din SUA duminică, înainte de termenul limită al interdicției federale, cu excepția cazului în care este blocată de intervenția Curții Supreme. Compania estimează că o treime din cei 170 de milioane de utilizatori americani ai săi nu vor mai accesa platforma în termen de o lună de la interdicție.

Nippon Steel caută să coopereze cu viitoarea administrație Trump pentru a-și salva achiziția U.S. Steel, în valoare de 15 miliarde de dolari, după respingerea lui Biden. Compania a intentat procese contestând decizia lui Biden, în timp ce rivalii interni Cleveland-Cliffs și Nucor pregătesc o contraofertă comună.

Aurul s-a tranzacționat plat la 2.675,90 USD, în timp ce investitorii așteaptă datele CPI din SUA, deși cifrele PPI mai slabe au oferit un anumit sprijin. Cuprul a scăzut cu 0,6% la 9.101,50 USD, în ciuda importurilor chinezești record din decembrie, în timp ce piețele evaluează impactul potențial al măsurilor tarifare planificate de Trump.

Prețurile petrolului s-au stabilizat, Brent tranzacționându-se la 79,95 USD iar WTI la 76,45 USD, oscilând în apropierea maximelor ultimelor patru luni în urma impactului sancțiunilor rusești. Datele API au arătat că stocurile americane de țiței au scăzut cu 2,6 milioane de barili săptămâna trecută, în timp ce stocurile de benzină au crescut cu 5,4 milioane de barili.

Dolarul s-a menținut sub maximul ultimilor doi ani, piețele anticipând datele privind inflația din SUA și perspectivele politicii Fed. Piețele de capital sud-coreene au înregistrat cele mai mari ieșiri străine din martie 2020, de 3,86 miliarde de dolari, în decembrie, pe fondul tulburărilor politice.

