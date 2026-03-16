Rezumatul dimineții (16.03.2026)

Indicii bursieri americani revin după valul de vânzări de săptămâna trecută, deși o revenire reală rămâne amenințată de noile evoluții din Iran (US500: +0,4%, US2000: +0,6%).

Brentul crește cu încă 1%, ajungând la aproape 105 dolari, în urma atacului asupra insulei Kharg (care gestionează 90% din exporturile Iranului). La nivel global, au fost eliberate aproximativ 400 de milioane de barili din rezerve (cererea zilnică globală este de aproximativ 100 de milioane). Trump face presiuni asupra NATO și Chinei pentru a sprijini „patrularea” Strâmtorii Hormuz, amenințându-l pe Xi Jinping cu anularea summitului din aprilie. În plus, un atac cu drone asupra rezervoarelor de combustibil din Dubai a forțat suspendarea zborurilor. Trump a subliniat în continuare un „viitor foarte sumbru” dacă NATO nu susține SUA în acțiunile sale privind Iranul.

Ambasadorul Iranului la Riad a cerut o „revizuire serioasă” a relațiilor regionale, criticând dependența de puterile externe în timpul războiului cu SUA și Israel. Peste 2.000 de atacuri au fost înregistrate în regiune începând cu 28 februarie, deși Teheranul neagă că ar fi lovit infrastructura petrolieră saudită. Riadul declară că teritoriul său nu va fi folosit pentru agresiune, în ciuda frustrării crescânde în rândul statelor din Golf prinse în conflict.

Piețele bursiere asiatice au început, în general, noua săptămână cu scăderi, afectate de prețurile petrolului care au rămas peste 100 de dolari , deși cumpărătorii au limitat scăderea spre sfârșitul sesiunii. Nikkei 225 a pierdut aproximativ 0,1% (după ce a atins -1,2% la minimul său), iar Shanghai Composite a scăzut cu aproximativ 0,4%, în ciuda datelor pozitive privind producția industrială din China. KOSPI a revenit de la minimul zilei și este în prezent în creștere cu 1,2%.

Economia chineză a intrat în 2026 cu optimism: producția industrială a crescut cu 6,3% (prognoză: 5,3%), iar vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,8% (prognoză: 2,6%). Investițiile în active fixe au crescut cu 1,8% , rupând tendința descendentă anterioară. Totuși, acest optimism este temperat de rata șomajului ( 5,3% ) și de o nouă scădere de 11,1% a investițiilor imobiliare. Escaladarea războiului din Iran destabilizează comerțul și prețurile la energie, ceea ce ar putea determina Beijingul să amâne reducerile planificate ale ratei dobânzii.

Sectorul serviciilor din Noua Zeelandă a revenit la contracție în februarie. Indicele PSI a scăzut la 48,0 puncte , punând capăt unei scurte perioade de redresare. Sentimentul negativ (56,4%) este alimentat de efectele inflației și de cererea slabă. Acest rezultat este o dezamăgire, mai ales în comparație cu datele optimiste din sectorul manufacturier publicate anterior.

Indicele dolarului rămâne în mare parte neschimbat. Principala sursă de volatilitate valutară provine de la monedele din emisfera sudică, care se redresează după o nouă presiune descendentă la sfârșitul săptămânii trecute ( AUDUSD, NZDUSD: +0,25% ). EURUSD se tranzacționează la un nivel stabil de 1,1427.

Argintul se retrage cu 0,8% la 80 USD pe uncie, în timp ce aurul este ușor în scădere (-0,05%), tranzacționându-se la 5.025 USD pe uncie . Platina și paladiul, între timp, se redresează cu aproximativ 1,1%.

Bitcoin își continuă recuperarea treptată, câștigând 1,5% până la 73.800 USD, în timp ce Ethereum adaugă încă 3,8% până la 2.270 USD .

