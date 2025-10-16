Rezumatul dimineții (16.10.2025)

Aspecte esențiale Rezultatele solide ale TSMC pentru trimestrul al treilea susțin sentimentul pieței bursiere

Rata șomajului crește în Australia

Piețele așteaptă astăzi rapoartele financiare ale companiilor americane

Indicii bursieri americani au închis sesiunea de ieri în creștere, deși majoritatea câștigurilor au fost șterse în a doua jumătate a sesiunii de tranzacționare de pe Wall Street. Astăzi, contractele futures pe indicii americani sunt în creștere, în urma rezultatelor trimestriale solide ale Taiwan Semiconductor (TSMC), în timp ce atenția investitorilor se va îndrepta către comentariile bancherilor centrali, întrucât raportul privind inflația PPI din septembrie nu va fi publicat din cauza închiderii guvernului. Printre companiile care raportează astăzi rezultatele financiare se numără Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company și BNY Mellon.

TSMC din Taiwan a raportat un profit net de peste 452 miliarde NT$ pentru al treilea trimestru, comparativ cu 405 miliarde NT$ așteptat (o creștere de peste 39% față de anul precedent) și o marjă brută de 59,5%, față de 57,1% așteptate și 58,6% în al doilea trimestru. Marjele operaționale au atins 50,6%, depășind estimările de 47,3%. Veniturile companiei au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 989 miliarde NT$, comparativ cu previziunile de 967 miliarde NT$. Cheltuielile de capital pentru primele trei trimestre ale anului au totalizat aproape 29,4 miliarde USD.

Raportul Beige Book al Fed din septembrie a arătat că salariile au crescut în toate districtele raportate. Un raport regional a indicat riscuri de scădere a creșterii economice în cazul unei închideri prelungite a guvernului. Activitatea economică generală s-a schimbat puțin față de raportul anterior - trei districte au raportat o creștere ușoară până la modestă, cinci nu au înregistrat nicio schimbare, iar patru au indicat o ușoară încetinire a activității.

În timpul sesiunii asiatice, indicele Hang Seng din China a scăzut cu aproape 0,8%, în timp ce indicele Nikkei din Japonia a câștigat peste 1,2%. Indicele ASX din Australia a crescut cu aproape 0,9% în urma datelor mixte privind piața muncii. Rata șomajului din Australia pentru luna septembrie a crescut la 4,5% față de 4,3% cât se aștepta și 4,2% anterior, dar ocuparea forței de muncă a crescut cu 14,9 mii de locuri de muncă, semnificativ mai bine decât prognoza de 5,4 mii de locuri de muncă pierdute. În mod similar, în Țările de Jos, rata șomajului a crescut la 4,0%, comparativ cu 3,9% cât se aștepta și 3,9% anterior.

Perechea EUR/USD înregistrează câștiguri moderate și se menține în apropierea nivelului de 1,166, în timp ce aurul se tranzacționează la un nivel stabil, rămânând în jurul maximelor record de ieri, de peste 4.200 USD pe uncie; argintul a scăzut cu 0,5%. Fostul președinte Trump a declarat că premierul indian Modi a acceptat să oprească importurile de petrol rusesc. În urma acestui comentariu, prețurile Brent și WTI au crescut, deși astăzi Brent se retrage din nou spre pragul de 62 USD pe baril.

Trump a susținut tarifele în discursul de ieri și a subliniat că, în prezent, SUA se află într-un război comercial cu China. Președintele SUA a informat că toate programele democratice de care SUA nu are nevoie vor fi terminate definitiv. Referindu-se la India, Trump a comentat că țara va înceta să mai cumpere petrol rusesc într-un interval foarte scurt de timp. Trump a mai spus că va sprijini Israelul dacă Hamas va încălca armistițiul din Gaza. Oficialul Trezoreriei SUA a declarat că închiderea guvernului SUA costă 15 miliarde USD pe săptămână, nu pe zi; Scott Bessent a făcut ieri o greșeală în calcule.

