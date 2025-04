Rezumatul dimineții (17.04.2025)

Wall Street a fost tras sub presiune ieri de vânzarea acțiunilor tehnologice după ce Donald Trump a impus restricții privind vânzarea de cipuri H20 de la Nvidia către China ( Nasdaq: -3,1%, S&P500: -2,25%, DJIA: -1,7%, Russell 2000: -1% ). Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează ușor în teritoriul pozitiv.

Potrivit lui Jerome Powell, o economie mai slabă și o inflație ridicată ar reprezenta o amenințare la adresa dublului mandat al Fed, iar șomajul și inflația sunt susceptibile de a „devia de la echilibru” în 2025.

Speranțele pentru o revenire rapidă la reducerea ratelor dobânzilor au dispărut, ceea ce a afectat sentimentul pe piața bursieră, stimulând în același timp prețul aurului (+3% ieri) și randamentele Trezoreriei SUA (+0,54%).

Rezultatele TSMC din Q1 2025 au depășit așteptările investitorilor. Venitul net a atins 361,5 miliarde de dolari (+60%, prognoză: 346,76), cu o marjă de 58,8% (prognoză: 58,1%).

Progresele înregistrate în negocierile comerciale dintre SUA și Japonia au stârnit entuziasm în întreaga regiune Asia-Pacific. S-au înregistrat creșteri ale HSCEI din China (+1,2%), Nikkei 225 din Japonia (+0,85%), Kospi din Coreea de Sud (+0,8%) și S&P/ASX 200 din Australia (+0,64%).

Șomajul în Australia a rămas neschimbat în martie (4,1%), în timp ce variația ocupării forței de muncă a depășit ușor așteptările (32.200, prognoză: 40.000).

Inflația CPI în Noua Zeelandă a crescut în Q1 2025 peste așteptări (2,5% YoY, prognoză: 2,4%, anterior: 2,2%), deși acest lucru nu a redus așteptările privind o reducere a ratei de 75 de puncte de bază în mai. Creșterea prețurilor a fost determinată de alimente, benzină și costurile educației.

Pe piața valutară, asistăm la o corecție descendentă a monedelor G10 în raport cu dolarul ( USDIDX : +0,18%), cu o scădere medie de 0,2-0,4%. Cei mai mari perdanți sunt dolarul australian ( AUDUSD : -0,48%) și yenul, ca răspuns la remarcile lui Trump privind „progrese mari” în negocierile tarifare cu Japonia ( USDJPY : +0,48%). Francul elvețian, anterior un câștigător major al slăbiciunii dolarului, este, de asemenea, în retragere ( USDCHF : +0,4%). EURUSD a scăzut cu 0,3% la 1,1366.

Aurul suferă o ușoară corecție față de euforia de ieri (-0,3% la 3.333 USD/uncie), argintul fiind de asemenea în scădere (-0,7% la 32,53 USD/uncie).

Petrolul Brent și WTI continuă să crească după raportul DOE de ieri (plus 1,3% și, respectiv, 1,6%), iar contractele futures pe gaze naturale sunt, de asemenea, în revenire (+0,3%).

Sentimentul pe piața cripto rămâne pozitiv. Bitcoin este în creștere cu 0,15% la 84.440 USD, Ethereum +1,8% la 1.600 USD, cu câștiguri observate și pentru Chainlink (+1,3%), Dogecoin (+0,7%), Sushi (+0,9%) și Solana (+0,1%).

Evenimentul macroeconomic cheie de astăzi va fi decizia BCE privind ratele dobânzilor în zona euro.

