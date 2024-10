Rezumatul dimineții (17.09.2024)

Wall Street a închis sesiunea de ieri într-un sentiment mixt, deși indicii de referință au reușit să șteargă o mare parte din scăderi, înainte de clopotul de închidere. Nasdaq 100 a pierdut mai mult de 0,4%, dar S&P 500 a câștigat aproape 0,14%, iar DJIA mai mult de 0,5%. În prezent, contractele futures câștigă ușor, iar datele cheie ale zilei vor fi vânzările cu amănuntul (15:30 ora României) și producția industrială (16:15 ora României)

Scăderile în rândul companiilor BigTech, au fost conduse de retragerea de aproape 3% a Apple, care este sub presiune din cauza rapoartelor privind scăderea comenzilor pentru iPhone16; primele date de pe piață arată că rezervările pentru noile telefoane sunt în scădere cu aproximativ 13% față de debutul de anul trecut al modelului 15. Nvidia a avut, de asemenea, o evoluție slabă, pierzând aproape 2%.

Investitorii sunt încrezători că Fed va reduce ratele dobânzilor, iar așteptările pentru o reducere de 50bp sunt în creștere; un astfel de scenariu a fost considerat cel mai probabil de JP. Morgan, iar democrații conduși de Elizabeth Warren au trimis o scrisoare către Fed, solicitând o reducere de 75 bp

În mod neașteptat, indicele regional NY Fed de ieri a atins un nivel record din 2022 (11.5 față de previziunile -4.3 după -4.7 anterior) și prima dată când a înregistrat o creștere din noiembrie 2023. Respondenții la sondaj au fost mai optimiști cu privire la starea economiei, deși au declarat cheltuieli de investiții ușor mai mici.

Comenzile noi și livrările s-au dovedit a fi destul de ridicate, așteptările privind prețurile situându-se la aproximativ același nivel ca în iulie. Ocuparea forței de muncă în rândul celor intervievați a scăzut odată cu cheltuielile, într-un ritm moderat, dar acest lucru nu a condus la optimism cu privire la redresarea economiei

Sesiunea de pe piețele bursiere din Asia a fost mixtă. Hang Seng a câștigat aproape 1,5%, dar indicele intern CSI 300 din China a pierdut aproape 0,5%, arătând că sentimentul în cadrul indicelui de referință din China continentală este negativ.

Indicele Nikkei din Japonia a pierdut 1,5%, iar KOSPI s-a tranzacționat aproximativ plat, în ciuda unei scăderi de aproape 4% a prețului acțiunilor producătorului de cipuri de memorie SK Hynix. Sensex din India a rezistat scăderilor și a încheiat sesiunea îmtr-o notă simbolic pozitivă

Sentimentul de pe piața criptomonedelor rămâne negativ, Bitcoin tranzacționându-se în apropiere de 58.500 de dolari, încă cu aproape 3% sub media exponențială de 200 de ședințe și sub prețul mediu de achiziție al adreselor pe termen scurt, precum și al ETF-urilor americane, ceea ce indică faptul că o parte considerabilă a investitorilor înregistrează pierderi nerealizate

Un sentiment ușor mai bun este observat în Europa. Contractele pe DAX, FTSE și Euro Stoxx câștigă ușor; la 12:00 ora României vom afla datele ZEW, din Germania. Piața se așteaptă ca sentimentul față de economia germană să scadă și mai mult de la nivelurile deja foarte scăzute

Tranzacționarea contractelor de bumbac a fost oprită ieri din cauza volatilității ridicate, iar astăzi comercianții revin pe piață într-o dispoziție ceva mai puțin euforică, tranzacționând marfa de la 72,5 dolari pe balot.

Euforia de ieri de pe piața bumbacului a fost susținută de perspectiva uraganelor (Francine, Gordon și formarea de noi fronturi în Atlantic) în statele cheie producătoare de bumbac Mississippi și Louisiana, unde inundațiile și ploile abundente au venit într-un moment crucial al recoltei, reducând probabil oferta în regiunile în care comercianții se așteptau până de curând la o recoltă de înaltă calitate și la o producție considerabilă

Exporturile din Singapore au scăzut cu -4,7% de la o lună la alta în august, comparativ cu o creștere prognozată de 2,7% și o revenire de 12,2% în iulie.

Analiștii Citigroup îi văd atât pe Harris, cât și pe Trump drept candidați negativi pentru piețele de acțiuni și speră într-un Congres divizat.

Consilierul economic al Casei Albe, Brainard, a indicat că economia SUA se poate aștepta la un scenariu foarte pozitiv în orizontul de 6-12 luni, dacă se iau decizii bune la nivelul politicii monetare; ea a subliniat că trebuie construite multe locuințe noi, deoarece o bună parte din presiunea asupra prețurilor se datorează ofertei insuficiente pe piața imobiliară

